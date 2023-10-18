+4 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
18 Октября , 13:59

Сервис Госуслуг «Рождение ребёнка» поможет оформить первые документы для новорождённого

От роддома до детского сада — суперсервис Госуслуг «Рождение ребёнка» поможет оформить все самые важные документы для новорождённого легко и быстро.

Суперсервис включает в себя: регистрацию рождения ребенка, постоянную и временную прописку, получение СНИЛС и ИНН, прикрепление к поликлинике с оформлением полиса ОМС, запись в детский сад.

Суперсервис, разработанный в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», включил в себя самые популярные массовые социальные услуги, необходимые для оформления в данной жизненной ситуации, упростив получение госуслуг в современном онлайн-режиме.

– «Рождение ребенка» – это своего рода удобная подсказка, которая помогает родителям поэтапно оформить все необходимые документы ребенку. Сервис дает возможность выбрать ситуацию, которая наиболее близка вам сейчас, – сказал заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Динар Шарафутдинов.

Известно, что в 2023 году родители подали на Госуслугах почти миллион заявлений, полностью онлайн уже зарегистрировано рождение более 140 тыс. детей, а всего сервисом с начала года воспользовались родители 230 тыс. детей до 14 лет.

Сервис проактивен: с помощью него после получения свидетельства о рождении в личных кабинетах обоих родителей на Госуслугах автоматически появляется запрос на СНИЛС, ИНН и медицинский полис. Отдельно суперсервис портала Госулсуг может помочь сведениями о выплатах и положенных льготах ребенку и его родителям. В личном кабинете мамы по умолчанию появляются сведения о маткапитале и как им распорядиться.
 
Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика