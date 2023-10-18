В Уфе пройдет «Кубок Защитников Отечества»

Участниками соревнований станут ветераны специальной венной операции. В правительстве республики на рабочем совещании под председательством заместителя премьер-министра - министра финансов РБ Лиры Игтисамовой обсудили предстоящее масштабное спортивное мероприятие.

Событие примечательно тем, что Башкирия станет второй площадкой по проведению «Кубка Защитников Отечества». Впервые он состоялся в августе в Кемеровской области. Участие в нем приняли 70 спортсменов в составе 11 команд.

Как сообщает пресс-служба министерства финансов, в Башкирии соревнования примут более масштабный характер. Ожидается 20 команд из 20 субъектов Приволжского и Уральского федеральных округов. Соревнования пройдут в таких видах, как настольный теннис, стрельба, стрельба из лука, жим. Также обсуждается включение в программу соревнований волейбола сидя. Главная задача – показать участникам широкие возможности паралимпийского спорта.

В рабочем совещании принял участие начальник управления по общественным проектам госфонда «Защитники Отечества» Михаил Артамонов. Он подчеркнул, что выбор на Башкирию как на площадку для проведения «Кубка Защитников Отечества» пал не случайно. В регионе сформированы хорошая материальная база и спортивная инфраструктура. Башкирия большое внимание уделяет развитию паралимпийского и адаптивного спорта, возводятся спортивные объекты. На республиканских площадках регулярно проходят крупные спортивные мероприятия. В октябре состоялся третий Всероссийский форум олимпийских советов.

«Это одно из первых мероприятий в стране, в рамках которого мы с Паралимпийским комитетом России собираем ветеранов специальной военной операции. Оно направлено на возвращение наших ветеранов в активную жизнь через физическую активность», — отметил Михаил Артамонов.

Лира Игтисамова отметила, что Башкирия рада принять у себя столь важные соревнования.

«Мы создадим все необходимые условия в Уфе, чтобы ветераны смогли посостязаться, пообщаться, обсудить важные и актуальные вопросы», — сказала она.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Источник: Республика Башкортостан