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19 Октября , 11:42

Межвузовский кампус Уфы будет готовить кадры для машиностроительной отрасли

Центр реверсивного инжиниринга УГНТУ разместит в Межвузовском кампусе Уфы четыре лаборатории и конструкторское бюро.

Межвузовский кампус Уфы будет готовить кадры для машиностроительной отрасли
Межвузовский кампус Уфы будет готовить кадры для машиностроительной отрасли

Центр растит кадры для машиностроительной отрасли региона и страны, а также занимается импортозамещением материалов. 

 Чтобы машиностроение развивалось, нужна многолетняя работа по становлению отечественного производства в условиях конкуренции с параллельным импортом изделий. Любое дело целесообразно начинать с подготовки квалифицированных специалистов. Индустриальные партнеры УГНТУ готовы предоставить свои кадры. Работа в стенах Межвузовского кампуса предстоит сложная, кропотливая и долгая. Результатом станет положительная динамика в становлении российского машиностроения, — рассказывает руководитель технических проектов Центра реверсивного инжиниринга УГНТУ Мария Демченко.

Центр занимается исследованиями материалов, модифицированных поверхностей изделий машиностроения разрушающими и неразрушающими способами, исследованиями геометрии запасных частей машин и оборудования, организует взаимодействие предприятий на всех этапах жизненного цикла изделия, оказывает консультации о мерах государственной поддержки в условиях санкционного давления.

Кроме того, здесь готовят кадры для конструкторских бюро и лабораторий металлов нефтеперерабатывающих предприятий, а также предприятий других отраслей. Планируется привлекать к работе бакалавров, магистров и аспирантов с темами научных работ в области материаловедения и машиностроения.

Среди задач Центра реверсивного инжиниринга УГНТУ: импортозамещение материалов, применяемых в машиностроении, опытные испытания образцов изделий, повышение производительности и надежности оборудования. Четыре лаборатории – механических испытаний, металлографических и структурных исследований, аддитивных технологий – предназначены для изучения и воспроизведения материалов деталей. Для воспроизведения деталей сложной формы конструкторское бюро центра планирует приобрести ручной лазерный сканер.

Справочно. Реверсивный инжиниринг предполагает исследование готового устройства с целью выяснения принципа его работы, внесения изменений в конструкцию или воспроизведения устройства с аналогичными функциями. 

Строительство межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) осуществляется в рамках федеральной программы по созданию инновационной образовательной среды с применением механизмов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений в рамках нацпроекта «Наука и университет». 

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