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19 Октября , 15:18

Общественные пространства Башкортостана меняются к лучшему благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда»

В Республике Башкортостан ежегодно обновляются общественные пространства благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». 

Общественные пространства Башкортостана меняются к лучшему благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда»
Общественные пространства Башкортостана меняются к лучшему благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда»
В этом году в регионе запланировано благоустройство 123 территорий.

Одна из благоустроенных территорий – сквер на центральной площади села Николо-Берёзовка Краснокамского района. Благодаря нацпроекту жители села получили комфортное место для отдыха. В 2022 году на сайте https://02.gorodsreda.ru прошло голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На выбор жителей Краснокамского района предложили две территории. Всего проголосовало 3569 человек. Проектом-победителем жители определили сквер на центральной площади села Николо-Берёзовка, отдав за него 2770 голосов.

Сквер является местом прогулок и отдыха жителей села, общая площадь территории составляет 1005 кв. м. Планируемые работы: устройство тротуарной плитки (брусчатки), установка скамей прямых и полукруглых с урнами, светильников, малых архитектурных форм, высадка крупномеров и декоративных кустарников. Все работы выполнены качественно и в срок.
Для сельчан это важный объект, по сути, заново появившееся общественное пространство. Сквер стал ещё одним местом притяжения жителей села. Помимо всего, в вечернее время пространство смотрится по-особенному за счёт подсветки малых архитектурных форм.

А в селе Ермекеево Ермекеевского района в парке «Дружба» открылась многофункциональная спортивная площадка. Общественное пространство начали благоустраивать в 2017 году в рамках Программы поддержки местных инициатив. С 2019 года в парке началась масштабная реконструкция по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».
За эти годы была проделана большая работа по благоустройству территории. Установлены велороллерная дорожка, мосты через канал, детские игровые площадки с резиновым покрытием, пешеходные дорожки, перголы, беседки, скамейки, урны, построен детский автомобильный городок, смонтированы система освещения, система видеонаблюдения, укреплены берега канала.
 
Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
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