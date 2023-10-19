Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Только что мы с Дмитрием Николаевичем [Чернышенко] на полях форума «Россия – спортивная держава» открыли пять новых спортивных объекта в нескольких регионах России: в Брянской, Калужской, Магаданской, Тюменской и Ульяновской областях.

Хочу отметить, что именно развитию спортивной инфраструктуры по всей стране, в регионах, прежде всего для массового спорта, и посвящено наше сегодняшнее заседание.

Мы обращаемся к этой теме регулярно, [придаём] ей большое значение, уделяем ей внимание и на федеральном, и на региональном уровне, и это, безусловно, приносит свои результаты.

За четыре последних года число граждан России, которые систематически занимаются спортом, выросло с 40 до 53 процентов, а это без малого 70 миллионов человек. Такие показатели внушают уверенность, что поставленные цели будут достигнуты, и в 2024 году спорт станет нормой жизни, хорошей традицией для 55 процентов граждан России, а к 2030 году, как мы и ставили перед собой задачу, для 70 процентов.

Напомню, именно эти ориентиры мы ставили, чтобы оценить эффективность, результативность работы профильных федеральных ведомств, регионов, муниципалитетов в сфере развития массового спорта.

Чтобы решить такую комплексную задачу, сделать спорт доступным, действительно народным – в самом широком смысле и прямом смысле этого слова, нам нужно обеспечить дальнейшее динамичное развитие спортивной инфраструктуры, причём во всех регионах России. И конечно, серьёзный рост производства отечественных спортивных товаров и оборудования должен быть обеспечен.

Рабочая группа Совета предлагает создать для этого индустриально-спортивные кластеры, объединить на одной площадке научные и производственные силы, государственные средства и частные инвестиции. Подробнее об этой идее, надеюсь, коллеги сегодня расскажут. Сразу попрошу обозначить конкретные меры поддержки компаний, работающих в данной сфере: объёмы финансирования, их возможные источники. Всё это следует проработать и включить в действующую Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года.

Что касается спортивной инфраструктуры, то здесь вопрос даже более масштабный и комплексный. Количество спортивных сооружений растёт и сегодня превышает 353 тысячи объектов.

Хотел бы отдельно поблагодарить глав регионов, которые модернизируют и строят стадионы и спортплощадки не только у себя, но и активно помогают восстанавливать спортивные объекты на Донбассе и в Новороссии.

Повторю, нужно эту работу продолжать во всех субъектах Федерации, городах, посёлках, сельских территориях. Уделять дополнительное внимание использованию под занятия спортом общественных пространств, городских парков. Тем более что для этого не нужно каких-то громоздких, громадных строек – достаточно установить тренажёры, оборудовать освещённую лыжню или беговую дорожку.

У нас есть рекомендации по возведению плоскостных сооружений и некапитальных многофункциональных комплексов. Эти рекомендации нужно закрепить как норматив градостроительного проектирования. Он обяжет местные органы власти, застройщиков создавать необходимые людям спортивные объекты шаговой доступности во дворах, парках, скверах, набережных, где заниматься смогут представители всех возрастов и групп здоровья, причём люди это смогут делать целыми семьями.

Особое внимание сельским территориям должны уделить. Уже давал поручения разработать специальную подпрограмму «Спорт на селе» и включить её в уже действующую государственную программу «Развитие физкультуры и спорта».

Такой документ, к сожалению, до сих пор не принят. Отдельного спортивного раздела – не набора мероприятий, а именно раздела, проекта, программы – в наших планах по развитию социальной сферы и инфраструктуры села до сих пор нет. Конечно, нужно понять, в чём причина и, главное, когда вопрос будет решён по существу, а не по отчётам и докладам.

В целом предлагаю сегодня проанализировать ход выполнения решений в части спортивной инфраструктуры, которые были приняты по итогам заседаний нашего Совета. Говорю сейчас прежде всего о вопросах ремонта и содержания объектов для массового спорта, а также о создании на территории России условий для подготовки наших сборных команд.

По данным Счётной палаты, своих тренировочных центров до сих пор не имеют 16 из 53 олимпийских видов спорта, в том числе лыжные и гребные, велоспорт, футбол. Конечно, работа здесь подзатянулась. Прошу Правительство проинформировать о мерах, которые принимаются, чтобы все поручения выполнялись качественно и в срок.

Повторю: спорт – один из государственных приоритетов. Отношение к нему должно быть соответствующим. Тем более что на поддержку и развитие спортивной сферы идут солидные средства. Расходы бюджетов всех уровней в 2022 году по отношению к предыдущему году выросли на 23 процента и составили 537 миллиардов рублей, и это не считая вложений частного бизнеса, наших спортивных меценатов.

Прошу Правительство продумать дополнительные меры применения в спорте концессионных подходов, расширения практики государственно-частного партнёрства, прежде всего при создании и эксплуатации объектов спорта, в том числе некапитальных.

Есть потенциал и в части повышения эффективности использования целевых отчислений на спорт от букмекерской деятельности, от лотерей. Они направляются на детско-юношеский, массовый и профессиональный спорт. Каждый рубль здесь, безусловно, должен быть истрачен рационально. Знаю, что здесь есть вопросы. Мы сегодня об этом поговорим, готов вас выслушать.

Также надо посмотреть и на использование отчислений от лотерей, как я сказал. Не буду сейчас вдаваться в детали, знаю, что некоторые из участников хотят об этом сказать – пожалуйста, давайте это обсудим.

Ещё один вопрос. Сейчас только, выступая на форуме «Россия – спортивная держава», упомянул и о возможности использования нашей арбитражной системы, арбитражного специального суда. Сказал, что к ней могут присоединяться и обращаться в наш российский арбитражный суд не только российские спортивные организации и спортсмены, но и наши иностранные партнёры. Но надо честно сказать: он работает-то у нас пока слабовато.

Прошу Министерство спорта, Администрацию Президента вместе сделать предложения о том, как сделать этот институт действенным, эффективным. Не будет честной конкуренции – и спорт не будет развиваться. Это касается и игровых видов спорта: забили гол, не забили, как забили, кто там рукой мяч задел, не задел. Послушайте, не будет этого… И в боксе то же самое, в борьбе, да где угодно. Честных спортивных соревнований не будет – всё будет умирать, потому что интерес к спорту будет пропадать, вот и всё.

Давайте, пожалуйста, подумаем. Это должна быть независимая, серьёзная структура, которой все доверяют. Она должна быть укомплектована настоящими специалистами в области права, в данном случае спортивного права да и общего права, людьми независимыми, компетентными и уважаемыми.

В заключение хотел бы отметить следующее. Важнейшую для страны, для наших граждан задачу развития спорта у нас решают не только Правительство, министерства, регионы и местные власти. Огромный пласт работы, большую ответственность несут на себе общественные организации: физкультурно-спортивные объединения, спортклубы, различного рода лиги спортивные, ассоциации и федерации по видам спорта, педагоги в школах и вузах и просто энтузиасты.

Их неравнодушие, заинтересованное участие – неотъемлемая часть позитивных результатов формирования в России культуры здорового, активного образа жизни, и государство, безусловно, должно всё это поддерживать.

Предлагаю посвятить этой теме ближайшее заседание Совета. В широком составе предметно поговорить о роли негосударственных организаций в развитии физической культуры и спорта, о том, какую помощь могут и должны оказать их работе органы власти всех уровней. Надо максимально разбюрокрачивать это движение, сделать его по-настоящему широким.

Прошу Правительство заранее проработать этот вопрос, обратить внимание на взаимодействие российских организаций с соответствующими международными и континентальными структурами и представить доклад с конкретными предложениями.

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