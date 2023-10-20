Бригада «Скорой экспортной помощи» посетила предприятия Уфимского района

Специалисты побывали в компании «Урал» – более 25 лет она специализируется на переработке продуктов пчеловодства и производстве лечебной и косметической продукции. Также рабочая группа заехала на предприятие «Комплект Монтаж», которое производит ПВХ и алюминиевый профиль, а также полный спектр комплектующих для светопрозрачных конструкций.



В ходе визита предприниматели получили информацию о мерах поддержки на федеральном и региональном уровнях и смогли задать интересующие вопросы. По результатам встречи с экспертами «Скорой экспортной помощи» представители компаний заинтересовались участием в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, софинансированием транспортировки товаров, размещением на зарубежных электронных торговых площадках и субсидиями от Министерства внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан, направленными на возмещение логистических затрат.





– Специалисты Министерства внешнеэкономических связей и Центра поддержки экспорта посетили ещё две компании Уфимского района. Эксперты проконсультировали представителей предприятий о мерах поддержки экспортеров в Башкортостане. С февраля 2021 года наша бригада посетила 360 предприятий региона. И по итогам выездов рабочей группы СЭП за январь-сентябрь 2023 года за услугами нашего Центра обратились более 600 предприятий, которым было оказано 1740 единиц услуг, – поделилась министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики Маргарита Болычева.





Справочно: Программа поддержки и развития экспорта «Скорая экспортная помощь» реализуется в Республике Башкортостан в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» с 2021 года.





Пилотный выезд состоялся 1 февраля 2021 года в г. Октябрьский, г. Нефтекамск и Ишимбайский район. С февраля 2021 года по текущий момент в рамках проекта СЭП было осуществлено 103 выезда мобильных бригад с посещением 360 компаний региона. 31 компания заключила 76 экспортных контрактов и расширила географию экспорта.





В рамках национальной цели «Достойный и эффективный труд и успешное предпринимательство», установленной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474, реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт», целью которого является обеспечение к 2030 году реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.