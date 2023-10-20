Образовательные организации Башкортостана представят свой опыт на Неделе образования и науки в Москве

- Система образования Республики Башкортостан считается одной из крупнейших в стране. Мы входим в десятку первых субъектов РФ по созданию современной инфраструктуры профессиональных образовательных организаций. Начиная с 2019 года, мы открыли на их базе около 200 мастерских. Образовательные организации оснащены оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды: число образовательных организаций, оснащаемых таким оборудованием, за пять лет превысило 650. Начиная с 2019 года, материально-техническую базу обновили 22 коррекционные школы. Кроме того, нам удалось создать условия для занятий физкультурой и спортом в сельских школах: ежегодно здесь проводится ремонт и переоснащение оборудованием и спортивным инвентарем, - рассказал и.о. министра образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин. - С 2022 года мы активно участвуем в реализации федерального проекта «Профессионалитет». Первый центр был открыт на базе Уфимского машиностроительного колледжа, в этом году открылись еще семь новых кластеров, а в 2024 году будут созданы еще три образовательных и три - образовательно-производственных кластеров, - добавил Ильдар Мавлетбердин.

В рамках Недели образования и науки будет организована образовательная программа. Она включит в себя профориентационные мероприятия, посвященные Дню информатики, интерактивные лекции «Команда мечты: работа со студентами», «Медиавозможности для образовательных организаций», «Проектная деятельность: от идеи к результату», «Как учить мастерству, а не баллам за тест», «Как достичь успеха в колледже и науке», «Чему нас учит онлайн-образование?», «Самопрограммирование или способы управления реальностью» и «Как монетизировать навыки активиста?».

Крупные колледжи Республики во главе с Центром опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан представят профессиональные пробы: лабораторное исследование качества мёда «Почему космонавты едят именно башкирский мед?», занятие по космическому питанию, определение основных физиологических параметров кандидатов в космонавты, занятие для детей 6-9 лет «Потомки Королёва: сделай свою космическую ракету!», исследование грунта с марсохода «Кьюриосити», программирование робота-марсохода, телекоммуникации и безопасности, создание моющего средства для космонавтов и «Тренировка космонавтов».

Помимо этого, участники выставки смогут посетить мастер-класс по башкирскому языку, где будут разобраны разговорные выражения и новые космические термины.