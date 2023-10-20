Центр реверсивного инжиниринга УГНТУ разместит в Межвузовском кампусе Уфы четыре лаборатории и конструкторское бюро

Центр занимается исследованиями материалов, модифицированных поверхностей изделий машиностроения разрушающими и неразрушающими способами, исследованиями геометрии запасных частей машин и оборудования, организует взаимодействие предприятий на всех этапах жизненного цикла изделия, оказывает консультации о мерах государственной поддержки в условиях санкционного давления.

Кроме того, здесь готовят кадры для конструкторских бюро и лабораторий металлов нефтеперерабатывающих предприятий, а также предприятий других отраслей. Планируется привлекать к работе бакалавров, магистров и аспирантов с темами научных работ в области материаловедения и машиностроения.