+6 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
20 Октября , 12:11

Центр реверсивного инжиниринга УГНТУ разместит в Межвузовском кампусе Уфы четыре лаборатории и конструкторское бюро

 Центр растит кадры для машиностроительной отрасли региона и страны, а также занимается импортозамещением материалов.

Центр реверсивного инжиниринга УГНТУ разместит в Межвузовском кампусе Уфы четыре лаборатории и конструкторское бюро
Центр реверсивного инжиниринга УГНТУ разместит в Межвузовском кампусе Уфы четыре лаборатории и конструкторское бюро

Центр занимается исследованиями материалов, модифицированных поверхностей изделий машиностроения разрушающими и неразрушающими способами, исследованиями геометрии запасных частей машин и оборудования, организует взаимодействие предприятий на всех этапах жизненного цикла изделия, оказывает консультации о мерах государственной поддержки в условиях санкционного давления.

Кроме того, здесь готовят кадры для конструкторских бюро и лабораторий металлов нефтеперерабатывающих предприятий, а также предприятий других отраслей. Планируется привлекать к работе бакалавров, магистров и аспирантов с темами научных работ в области материаловедения и машиностроения.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика