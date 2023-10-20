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20 Октября , 20:41

В Стерлитамаке обсудили вопросы в сфере предпринимательства и торговли

Пресс-конференция прошла в администрации Стерлитамака. На встречу пришли  журналисты и блогеры города. Они подготовили актуальные вопросы, на которые подробно ответил заместитель главы администрации Стерлитамака Артур Асадуллин.

В Стерлитамаке обсудили вопросы в сфере предпринимательства и торговли
В Стерлитамаке обсудили вопросы в сфере предпринимательства и торговли

Артур Ильдарович рассказал о наружной рекламе в Стерлитамаке. Существуют общие требования к рекламным вывескам и конструкциям, которые не должны портить внешний облик города. Бизнес-шериф отметил в качестве примера дом по ул. Машиностроителей, на котором согласованы все вывески. В Стерлитамаке также продолжают постепенно заменять статичные рекламные щиты на видеоэкраны.

В процессе пресс-конференции Артур Ильдарович сообщил о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых в Стерлитамаке. Самыми популярными нишами среди предпринимателей стали торговля, строительство, производство. Однако в Стерлитамаке не хватает каршеринга, рабочих в сфере по уходу за одиноко проживающими людьми, сети электрозаправок ( в городе не так много жителей, которые пользуются электромобилями).

Примеры удачных практик малого и среднего бизнеса в Стерлитамаке? Чего не хватает предпринимателям? Чем отличается Стерлитамак от других городов? Ответы на эти и другие вопросы  в ближайшем выпуске нашей газеты.

Фото Тамары Андреевой 

 

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