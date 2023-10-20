В Уфе на форуме «Ломая барьеры» показали уникальный журнал для людей с ОВЗ

Два года он делает для людей и про людей с ОВЗ печатное издание в интересах всей России.

Сегодня все средства массовой информации мигрировали в интернет, но печатное издание имеет неповторимый вес, цвет и объем, вовлекающий читателя в большой мир. У инвалидов России такой большой красивый журнал, а не информационный бюллетень, рожденный общественной инициативой, появился только в последние пару лет.

– Идея была такая, чтобы сделать журнал, которого еще не было. Мы фактически задались целью помочь людям покинуть тюрьму из четырех стен и выйти в мир, показать инвалидам, что у них есть возможности и поделиться с ними примерами иного отношения к жизни. Что поделать – наша потенциальная аудитория в стране – три десятка миллионов россиян – это ведь и инвалиды и члены их семей, – рассказал «Республике Башкортостан» Андрей Кокорев, сам по специальности профессиональный журналист.

Понемногу журнал «Я – могу» осуществляет федеральную экспансию, ищет в регионах партнеров, которые могли бы распространять журнал у себя, а не только в Москве и ближних областях. Пока «Я – могу», выпускаемый в лучших традициях глянца, выходит ежеквартально и даже подписаться на него возможно через «Почту России», но лучше и дешевле строить отношения, что называется напрямую с издателем.

– Главное для нас – создание доступной информационной среды для инвалидов. Конечно, у журнала есть интернет-витрина, но, сами понимаете, печатная версия, которую можно взять в руки – это совершенно иной мир, другие ощущения. Наши авторы – самые разные, но среди них много таких, кто сам инвалид, и не понаслышке знает о всех проблемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями при социализации и стремлении вырваться за привычные рамки, – резюмирует Андрей Кокорев.

Автор:Денис БОРОДИН, фото автора.

Источник:Газета "Республика Башкортостан"