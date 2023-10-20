В Уфе открылся II Всероссийский форум-выставка «Ломая барьеры»

На площадках форума пройдут бесплатные консультации для населения, мастер-класс по скалолазанию, инклюзивный показ мод, благотворительная ярмарка «Добрая республика» и гала-концерт фестиваля детского творчества «Ломая барьеры».

— В этом году ключевой темой форума станет формирование системы комплексной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья. В Башкортостане мы формируем собственную модель работы с особенными людьми, содержащую пять компонентов: реабилитация, обучение, трудоустройство, доступная среда, самореализация, — подчеркнул, открывая пленарное заседание форума, руководитель администрации главы республики Максим Забелин.

Деловая часть форума включает в себя 37 мероприятий: круглые столы, мастер-классы и стратегические сессии, в ходе которых будут обсуждаться образование и занятость, спорт и туризм для людей с ОВЗ, реабилитации и социализация участников СВО, практики сопровождаемого проживания, доступная среда.

— Создание равных возможностей для каждого гражданина, доступность среды, услуг и сервисов сегодня являются одним из приоритетов государственной политики. Хочу отметить, что в Башкортостане продвижение принципов инклюзии — одна из приоритетных и важных задач, здесь поддерживаются все инициативы в этой области, — отметила руководитель Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

На выставке, участниками которой стали 50 компаний из 12 регионов страны, представлены инновационные решения, облегчающие жизнь людей с ОВЗ: средства реабилитации, протезы, импланты, ортопедическая обувь, «умные» устройства.

— Такие выставки помогают понять, что российская индустрия развивается. Нам есть чем гордиться: здесь представлены производители от Калининграда до Владивостока, и некоторые из них производят оборудование только из российских комплектующих, — прокомментировал председатель Всероссийского общества инвалидов, депутата Госдумы РФ Михаил Терентьев.

В первый же день работы форума его участники встретились с основателем первого в стране глянцевого журнала для людей с ОВЗ «Я — могу» Андреем Кокоревым.

Еще одним мероприятием форума стало подписание 20-ю предприятиями Национального инклюзивного договора — публичного обязательства внедрять в свою работу инклюзивные практики и создавать безбарьерную среду. За 2022 год к договору присоединились 28 предприятий республики.

Фото: Жанна МИРОНОВА

Источник: Газета "Республика Башкортостан"