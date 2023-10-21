В модельной библиотеке Стерлитамакского района прошел молодежный форум «Вызов сердца»

Основнвя цель форума - пропаганда здорового образа жизни.





Многочисленные площадки форума, на которых выступали именитые спикеры, собрали старшеклассников, студентов и рабочую молодежь Стерлитамакского района.



Гости были в восторге от креативного пространства и возможностей библиотеки нового поколения. До начала форума для них провели экскурсию и познакомили с интерактивным библиотекарем - роботом Наумом. Молодые люди, с удовольствием играли в настольные игры, делали яркие фотоснимки у селфи-зоны, интерес вызвала и презентация книжных выставок: «Молодежные предпочтения» и «Здоровым быть здорово».



«Как мы знаем, здоровый образ жизни состоит не только из правильного питания и спорта, но также из здоровой ментальной системы. Наши спикеры рассказали сегодня, как здоровье влияет на успех, не только физическое, но и психологическое», - отметил организатор форума Тимур Искандаров.

Источник: МБУ "Централизованная библиотечная система Стерлитамакского района".