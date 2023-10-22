Предприятие из Башкортостана заняло 3 место в федеральном конкурсе «Экспортер года»

На федеральном этапе Республику Башкортостан представила компания «Ураллесэкспорт», экспортирующая пиломатериалы хвойных, лиственных пород, лесоматериал лиственных, хвойных пород. Компания вошла в тройку лидеров конкурса. Об этом рассказала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.



– Благодаря успешному ведению внешнеэкономической деятельности компания из Республики Башкортостан заняла 3 место в номинации «Лучший экспортер в сфере электронной торговли» на федеральном уровне. Благодаря содействию Центра поддержки экспорта Республики Башкортостан наше предприятие активно продвигает свою продукцию на зарубежные рынки при помощи международных электронных торговых площадок, что не только приносит ей выгодные экспортные контракты, но и признание экспертов на федеральном уровне, – поделилась Маргарита Болычева.





Руководитель внешнеэкономического ведомства также уточнила, что за 2022-2023 года предприятию было оказано в общей сложности 8 видов поддержки: проведение мастер-классов, экспортных семинаров, вебинаров и других информационно-консультационных мероприятий, акселерация по программе «Экспортный форсаж», помощь в переводе и модернизации сайта на иностранный язык, поиск и подбор иностранного покупателя, консультация по условиям экспорта товара, организация и проведение международных бизнес-миссий в Стамбуле и Тегеране, привлечение на услуги группы РЭЦ, размещение на международной электронной торговой площадке Alibaba.com.



ООО «УРАЛЛЕСЭКСПОРТ» ведёт лесозаготовительную деятельность с применением передовых научно обоснованных природосберегающих технологий с 2015 года. Благодаря поддержке ЦПЭ Республики Башкортостан организации удалось разместить лесопродукцию компании на региональной витрине Made in Bashkortostan на международной электронной торговой площадке Alibaba.com





Справочно: Центр поддержки экспорта оказывает 24 вида услуг для представителей малого и среднего предпринимательства. За 9 месяцев 2023 года ЦПЭ оказал 1787 единиц услуг, среди них 392 пришлось на услуги Группы РЭЦ. Количество субъектов МСП, получивших услуги – 674.



«Сделано в России» – международный экономический форум, направленный на создание практических решений для отечественных компаний-экспортеров и повышение их конкурентоспособности на международном рынке. Ежегодно в мероприятии принимают участие представители малого, среднего и крупного бизнеса, иностранные делегации, экспертные сообщества, деловые объединения и институты развития. В 2022 году экономический форум посетило более 5000 участников и более 1 млн зрителей наблюдали за мероприятием онлайн. В рамках форума прошло более 300 B2B встреч и 40 сессий деловой программы, присутствовали более 78 иностранных делегаций.

Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.