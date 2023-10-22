Президаент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

В совещании приняли участие Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр обороны Сергей Шойгу, специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.