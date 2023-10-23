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23 Октября , 17:39

Глава администрации Стерлитамака сообщил, что очередной гумконвой доставлен бойцам

Гуманитарный конвой доставлен на передовую нашим бойцам. Объехали максимально все полки, где служат наши земляки. Стараемся не просто передать вещи, но и пообщаться, насколько позволяют обстоятельства, чтобы понять, чем ещё помочь, и, конечно, чтобы передать бойцам частичку тепла из родного города

Глава администрации Стерлитамака сообщил, что очередной гумконвой доставлен бойцам
Глава администрации Стерлитамака сообщил, что очередной гумконвой доставлен бойцам

"Ребятам всего хватает, сыты, одеты и обуты, конечно, немного устали, но боевой дух не теряют. Благодарят всех за посылки, за тактические специальные средства. Искренняя радость в глазах, когда читают письма детей, видят шевроны и маскировочные сети, сделанные руками наших горожан, с любовью и заботой.

Спасибо всем, уважаемые стерлитамаковцы, за поддержку! Вместе мы сила! И победа, несомненно, будет за нами!

О том, как собирали гумконвой и о поездке, смотрите в видео", - написал в социальных сетях Рустем Газизов.

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