Глава администрации Стерлитамака сообщил, что очередной гумконвой доставлен бойцам

"Ребятам всего хватает, сыты, одеты и обуты, конечно, немного устали, но боевой дух не теряют. Благодарят всех за посылки, за тактические специальные средства. Искренняя радость в глазах, когда читают письма детей, видят шевроны и маскировочные сети, сделанные руками наших горожан, с любовью и заботой.



Спасибо всем, уважаемые стерлитамаковцы, за поддержку! Вместе мы сила! И победа, несомненно, будет за нами!



О том, как собирали гумконвой и о поездке, смотрите в видео", - написал в социальных сетях Рустем Газизов.