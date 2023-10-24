До 1 ноября принимаются заявки на конкурс «Лучший объект по содержанию МКД и благоустройству придомовых территорий».

Победители конкурса награждаются дипломом и денежной премией в размере от 75 тыс. руб. до 750 тыс. руб. Их можно будет расходовать на следующие цели:



1) содержание многоквартирного дома и земельного участка, входящего в состав общего имущества;

2) выплата премии председателю совета многоквартирного дома или председателю правления товарищества собственников жилья в размере до 15000 рублей согласно решению общего собрания собственников помещений или членов товарищества собственников жилья в этом многоквартирном доме.



Документы принимаются по адресу: г. Уфа, ул. Степана Халтурина, д. 28, кабинет 504.



Напомним, в 2022 году одним из победителей республиканского конкурса в номинации «Лучший многоквартирный дом» и обладателем сертификата на сумму 700 тыс. рублей среди городских округов стал дом по проспекту Октября, 83.

По информации УЖКХ