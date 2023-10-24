Телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с Президентом Бразилии Луисом Инасио Лулой да Силвой

Обстоятельно обсуждена резко обострившаяся ситуация в зоне палестино-израильского конфликта. Выражена серьёзная обеспокоенность ростом числа жертв среди мирного населения, подчёркнута принципиальная важность скорейшего прекращения огня, эвакуации из сектора Газа иностранных граждан, обеспечения беспрепятственного доступа в анклав гуманитарной помощи. С учётом председательства Бразилии в этом месяце в Совете Безопасности ООН предметно рассмотрены различные аспекты совместной работы в целях принятия по линии ООН безотлагательных и эффективных мер по деэскалации кризиса и реального продвижения мирного процесса на общепризнанной международно-правовой базе, предусматривающей создание независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

В ходе обмена мнениями по украинской тематике Владимир Путин изложил принципиальные оценки деструктивной линии киевского режима и его западных покровителей, вновь подтвердил открытость России к диалогу при выполнении киевскими властями известных российских условий и учёте новых реалий. Президент Бразилии в свою очередь высказался за поиск путей урегулирования конфликта политико-дипломатическими средствами.

С обеих сторон проявлено стремление и далее тесно взаимодействовать в рамках БРИКС и «Группы двадцати», где соответственно Россия и Бразилия председательствуют в следующем году, а также развивать взаимовыгодное сотрудничество двух стран по самым различным направлениям.

Условлено о продолжении контактов.