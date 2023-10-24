Уфа примет чемпионат России по женскому боксу

Площадкой для проведения соревнований станет Центр спортивной подготовки имени Р. Баталовой. Торжественная церемония открытия запланирована на 4 ноября, финальные бои и церемония награждения — на 11 ноября. Ожидается, что к нам приедут более двухсот спортсменок из 49 регионов страны, которые поборются в 12 весовых категориях.

— Бокс для республики является базовым видом спорта. Систематически им занимаются 9 тысяч человек, профессионально — более четырех тысяч. 13 спортсменов включены в состав сборной России. При этом интерес к боксу в регионе постоянно растет, — сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на совещании, где обсуждались вопросы подготовки к приему соревнований.

Он напомнил, что с 2017 по 2022 годы в республике было подготовлено более 400 кандидатов в мастера спорта России, 23 мастера спорта России, два мастера спорта международного класса, а ровно год назад вся Башкирия чествовала Азалию Аминеву, первую чемпионку России по боксу среди женщин в истории региона.

— Мы поняли, что готовы провести чемпионат такого уровня у нас в Уфе, выступили с инициативой и рады, что ее одобрили, — заявил глава республиканского кабмина, подчеркнув, что чемпионат — историческое для спортивной жизни республики событие, и пройти оно должно на самом высоком уровне.

Руководитель администрации Федерации бокса России Наталья Фалько, принявшая участие в совещании в режиме онлайн, отметила, что подготовка идет по плану, республика во взаимодействии с Федерацией создает максимально комфортные условия для спортсменов как для соревнований, так и для проживания.

Организатором Чемпионата выступает спортивная школа олимпийского резерва имени Н. Валуева при поддержке правительства Республики Башкортостан, уточняет пресс-служба республиканского кабмина.

Фото: Минспорта РБ.

Источник: Газета Республика Башкортостан