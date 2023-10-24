-2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
24 Октября , 14:27

Уфа примет чемпионат России по женскому боксу

С 3 по 12 ноября в Уфе будет проходить чемпионат России по боксу среди женщин.

Уфа примет чемпионат России по женскому боксу
Уфа примет чемпионат России по женскому боксу

Площадкой для проведения соревнований станет Центр спортивной подготовки имени Р. Баталовой. Торжественная церемония открытия запланирована на 4 ноября, финальные бои и церемония награждения — на 11 ноября. Ожидается, что к нам приедут более двухсот спортсменок из 49 регионов страны, которые поборются в 12 весовых категориях.

— Бокс для республики является базовым видом спорта. Систематически им занимаются 9 тысяч человек, профессионально — более четырех тысяч. 13 спортсменов включены в состав сборной России. При этом интерес к боксу в регионе постоянно растет, — сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на совещании, где обсуждались вопросы подготовки к приему соревнований.

Он напомнил, что с 2017 по 2022 годы в республике было подготовлено более 400 кандидатов в мастера спорта России, 23 мастера спорта России, два мастера спорта международного класса, а ровно год назад вся Башкирия чествовала Азалию Аминеву, первую чемпионку России по боксу среди женщин в истории региона.

— Мы поняли, что готовы провести чемпионат такого уровня у нас в Уфе, выступили с инициативой и рады, что ее одобрили, — заявил глава республиканского кабмина, подчеркнув, что чемпионат — историческое для спортивной жизни республики событие, и пройти оно должно на самом высоком уровне.

Руководитель администрации Федерации бокса России Наталья Фалько, принявшая участие в совещании в режиме онлайн, отметила, что подготовка идет по плану, республика во взаимодействии с Федерацией создает максимально комфортные условия для спортсменов как для соревнований, так и для проживания.

Организатором Чемпионата выступает спортивная школа олимпийского резерва имени Н. Валуева при поддержке правительства Республики Башкортостан, уточняет пресс-служба республиканского кабмина.

Фото: Минспорта РБ.

Источник: Газета Республика Башкортостан

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика