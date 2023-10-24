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24 Октября , 14:24

В Башкирии стартовали массовые проверки автобусов

В Башкортостане стартовали массовые проверки автобусов.

В Башкирии стартовали массовые проверки автобусов
В Башкирии стартовали массовые проверки автобусов

 Об этом 24 октября в своем телеграм-канале сообщил руководитель ГИБДД по РБ Владимир Севастьянов. По его словам, в течение этой недели сотрудники ДПС особое внимание будут уделять обеспечению исполнения водителями автобусов требований безопасности дорожного движения, проверкам технического состояния транспорта, контролю за соблюдением режима труда и отдыха.

«Главная задача — забота о безопасности пассажиров, предпочитающих общественный транспорт. Водители автобусов, осуществляющие пассажирские перевозки, должны понимать, что несут большую ответственность за безопасность своих пассажиров», — пояснил он.

Пассажиров призывают с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям по проверке безопасности перевозок на транспорте, так как усилия ГИБДД по РБ направлены на сохранение жизни и здоровья людей.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в башкирской столице накануне стартовала операция «Должник». Сотрудники ДПС проверяют автолюбителей на наличие неоплаченных штрафов.

Фото: ИА "Башинформ".

Автор:ИА "Башинформ"
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