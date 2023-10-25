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25 Октября , 13:49

Без барьеров и преград

В столице Башкортостана  завершился второй Всероссийский форум-выставка «Ломая барьеры»

Без барьеров и преград
Без барьеров и преград

На форуме  были представлены последние разработки, посвященные  реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья ,состоялись тематические круглые столы и семинары, был подписан ряд деловых соглашений. 

Всероссийский форум-выставка «Ломая барьеры» состоялся во второй раз. Он собрал более 5,5 тысячи участников, включая представителей Беларуси, ОАЭ и США. 

Программа была насыщенной и разнообразной и включала бесплатные консультации, мастер-класс по скалолазанию, инклюзивный показ мод, благотворительную ярмарку «Добрая республика» и гала-концерт детского творчества. Параллельно шла деловая часть форума. Выступили спикеры из 24 городов России и Беларуси. На форуме работали круглые столы, мастер-классы и стратегические сессии, дискуссионные площадки. Один из круглых столов был посвящен доступному туризму.

Также на площадке проходила выставка. 50 компаний из 12 регионов страны представили инновационные решения, облегчающие жизнь людей с ОВЗ: средства реабилитации, протезы, импланты, ортопедическая обувь, «умные» устройства.

Одной из ключевых тем форума стало формирование системы комплексной реабилитации людей с ОВЗ старше 18 лет.

Фото: пресс-служба Главы РБ, пресс-служба правительства РБ, официальный сайт форума «Ломая барьеры», Минтруда РБ. 

Источник: Панорама Башкортостана

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