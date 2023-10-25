Лаборатория Межвузовского кампуса брендирует школьные классы

— Поскольку школьные классы - это общественная зона и там довольно быстро меняются поколение за поколением, мы стремились к тому, чтобы они были с одной стороны современными, то есть среда там не должна быстро устаревать, и при этом отличались от традиционно оформленных помещений.

Проект финансируется университетом и охватывает не только школы столицы Башкортостана, но и всех муниципальных районов республики. Классы робототехники в учалинской, бирской и аскинской школах, в уфимских гимназии №82, школе №157 и других профильных учебных учреждениях уже обрели новое оформление. Работа подготовлена и выполнена студентами младших курсов вуза. Директоры и учителя школ отметили высокую культуру дизайна и отличное качество исполнения.

В 2023 году молодые дизайнеры лаборатории и их наставники разработали более семидесяти проектов в области средового и предметного дизайна, прототипировании, по оформлению и брендированию продуктов разного назначения, дизайна электронных учебников, оформлению сайтов, дизайну одежды и аксессуаров. Первый выпуск специалистов состоится в 2024 году, магистратуру выпускники завершат уже в стенах межвузовского кампуса.

https://pravitelstvorb.ru/news/22053/