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25 Октября , 13:37

Лаборатория Межвузовского кампуса брендирует школьные классы

Студенты и преподаватели кафедры «Дизайн и искусствоведение» Уфимского государственного нефтяного технического университета разработали и воплотили в жизнь пакет проектных решений с использованием фирменного стиля университета.

Лаборатория Межвузовского кампуса брендирует школьные классы
Лаборатория Межвузовского кампуса брендирует школьные классы

 — Поскольку школьные классы - это общественная зона и там довольно быстро меняются поколение за поколением, мы стремились к тому, чтобы они были с одной стороны современными, то есть среда там не должна быстро устаревать, и при этом отличались от традиционно оформленных помещений.

Проект  финансируется университетом и охватывает не только школы столицы Башкортостана, но и всех муниципальных районов республики. Классы робототехники в учалинской, бирской и аскинской школах, в уфимских гимназии №82, школе №157 и других   профильных учебных учреждениях уже обрели новое оформление. Работа подготовлена и выполнена студентами младших курсов вуза. Директоры и учителя школ отметили высокую культуру дизайна и отличное качество исполнения. 

В 2023 году молодые дизайнеры лаборатории и их наставники разработали более семидесяти проектов в области средового и предметного дизайна, прототипировании, по оформлению и брендированию продуктов разного назначения, дизайна электронных учебников, оформлению сайтов, дизайну одежды и аксессуаров. Первый выпуск специалистов состоится в 2024 году, магистратуру выпускники завершат уже в стенах межвузовского кампуса.

 

https://pravitelstvorb.ru/news/22053/

 

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