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25 Октября , 13:42

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров совершил еженедельный обход Межвузовского студенческого кампуса

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров совершил еженедельный обход Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня в Уфе.

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров совершил еженедельный обход Межвузовского студенческого кампуса
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров совершил еженедельный обход Межвузовского студенческого кампуса


-Глава кабмина оценил ход строительных работ объекта
-Внешний облик зданий первой очереди уже приобрел окончательные черты
-Элементы и цвет декора должны гармонировать не только с башней кампуса, но и окружающими строениями местности, архитектурой столицы Республики
-Андрей Назаров распорядился о проведении кураторами объекта ежедневных оперативных совещаний и вновь напомнил собравшимся о необходимости завершить все работы в указанные сроки

«В 15-этажном здании-башне, где будут располагаться индустриальные партнеры, приступили к финишной отделке, которая должна завершиться к концу октября. В 7-этажном здании отделочные работы по планам продлятся чуть дольше. Это научная часть кампуса, где интерьер, в том числе и мебель, будет выдержан в едином стиле», — сказал Андрей Назаров.



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