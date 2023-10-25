Участник боевых действий из Стерлитамака делится своими мыслями

В 2022-м решил отдохнуть. Но один случайный ролик в сети заставил его изменить решение. Речь в нём шла о девочке из Горловки, которая болела лейкозом и сумела побороть страшную болезнь. А вскоре её разорвало снарядом ВСУ… Девочке было примерно столько же лет, что и его дочери. «Карпыч» (такой у него позывной) решил, что его место там.

Просился в батальон им. Шаймуратова. Но к тому времени он был укомплектован, и его зачислили в батальон им. Доставалова. Сейчас командир роты Карпыч воюет под Артёмовском. Какое-то время их держали в оперативном резерве. Теперь они на передовой.

Как и многие, кто побывал там, на вопросы о ситуации на фронте отвечает скупо. Ограничился тем, что: «Каждая новая горячая точка – горячей предыдущей».

– И всё же, трудно на передовой?

– На передовой в основном идут артиллерийские дуэли. После серьёзных потерь пыл ВСУшников заметно остыл. В наступление идут редко.

– Приехал в отпуск или по ранению?

– Ни то, ни другое. Сопровождал груз 200 в Аургазинский район. Десятого уезжаем обратно.

– Как я понял, вы начинали рядовым в штурмовой группе. Сейчас − офицер, командир роты. Один из немногих, кто на себе испытал, как меняется тактика ведения боя. Что изменилось с тех пор, как вы впервые попали в горячую точку?

– Там была другая война. И климатические условия, понятно, были другие. Раньше, в Сирии, например, были единичные дроны. Ночных дронов я не видел. Сейчас они, как мухи, всюду кружат, и над нашими позициями, и над вражескими. Одни ведут разведку, другие бомбят, третьи действуют как камикадзе (смертники). Плюс спутниковые дроны, которых ты не увидишь. Они даже способны прочесть, что на бумаге написано. Поэтому сейчас и противодронные средства современные.

У нас дроны появились во многом благодаря частной инициативе. Огромное спасибо республике за то, что снабжает нас этими незаменимыми сейчас дорогими «птичками». Во многом благодаря им в современной войне мы можем воевать с противником на равных. Врага спонсирует весь блок НАТО, а у нас только наша армия, флот и наш тыл.

– Как в семье отнеслись к вашему решению пойти добровольцем в зону СВО?

– С пониманием. Можно сказать, привыкли. И потом: кто, если не мы…

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