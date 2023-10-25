Уфа примет чемпионат России по боксу среди женщин

Соревнования будут проходить в республиканском Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. В уфу приедут 220 сильнейших представительниц этого вида спорта из 50 с лишним регионов России.

Призовой фонд составляет 24 миллиона рублей: победительницы получат по полтора миллиона, серебряные медалистки – по 250 тысяч, бронзовые – по 125 тысяч рублей.

Соревнования торжественно откроются 4 ноября в 16.30. В прямом эфире чемпионат будут транслировать телеканалы «Матч. Боец» и «Матч ТВ».

Фото со страницы rusboxing.ru.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"