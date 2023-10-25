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25 Октября , 12:42

Уфа примет чемпионат России по боксу среди женщин

С 4 по 11 ноября в башкирской столице состоится  российский чемпионат по боксу среди женщин (12+).

Уфа примет чемпионат России по боксу среди женщин
Уфа примет чемпионат России по боксу среди женщин

Соревнования будут проходить  в республиканском Центре спортивной подготовки имени Римы Баталовой. В уфу приедут  220 сильнейших представительниц этого вида спорта из 50 с лишним регионов России.

Призовой фонд составляет  24 миллиона рублей: победительницы получат по полтора миллиона, серебряные медалистки – по 250 тысяч, бронзовые – по 125 тысяч рублей.

Соревнования торжественно откроются  4 ноября в 16.30. В прямом эфире чемпионат будут транслировать телеканалы «Матч. Боец» и «Матч ТВ».

Фото со страницы rusboxing.ru.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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