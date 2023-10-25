В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1

Сегодня в здании администрации города Стерлитамака главный врач городской клинической больницы №1 Ильшат Яппаров, глава администрации города Стерлитамака Рустем Газизов, ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов, директор школы №1 Наталья Муратова и директор Стерлитамакского медицинского колледжа Виль Ибрагимов подписали соглашение о создании предуниверсария Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Теперь и в Стерлитамаке открылся предуниверсарий на базе школы №1, в которой функционируют профильные медико-биологические классы.

— Создание предуниверсария даст возможность ребятам улучшить свои знания, чтобы поступить в самые лучшие университеты нашей республики и страны, — сказала Наталья Муратова.

По словам директора школы №1, учащиеся будут обучаться у профессорского состава БГМУ. Сейчас в дистанционном формате уже идут занятия по физике,после которых ученики познакомятся с микробиологией. Наталья Ринатовна рассказала, что в период зимних и весенних каникул учащиеся будут ездить на очные занятия в БГМУ, посещать летние школы в течение 2 лет, а также, в рамках проекта, участвовать в развлекательных мероприятиях (экскурсии в музеи Уфы, спортивные олимпиады, квесты и т.д.). Будущих медиков ожидает практика в приемном покое и посещение операций в Городской клинической больнице №1.

После официально части подписания соглашения, профессорско-преподавательский состав БГМУ встретился с 9-11 классами школы №1. Заведующий кафедрой нормальной физиологии БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Алия Каюмова ответила на все вопросы учащихся медико-биологических классов.

В конце встречи ученики поблагодарили преподавателей БГМУ за визит и исполнили авторскую песню о профессии медика.

Фото Тамары Андреевой