-2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
25 Октября , 21:28

В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1

Предуниверсарий представляет собой образовательный проект для учащихся старших классов, в рамках которого для будущих абитуриентов занятия ведут преподаватели российских вузов.

В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1
В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1

Сегодня в здании администрации города Стерлитамака главный врач городской клинической больницы №1 Ильшат Яппаров, глава администрации города Стерлитамака Рустем Газизов, ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов, директор школы №1 Наталья Муратова и директор Стерлитамакского медицинского колледжа Виль Ибрагимов    подписали соглашение о создании предуниверсария Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

Теперь и в Стерлитамаке открылся предуниверсарий на базе школы №1, в которой функционируют профильные медико-биологические классы.

— Создание предуниверсария даст возможность ребятам улучшить свои знания, чтобы поступить в самые лучшие университеты нашей республики и страны, — сказала Наталья Муратова.

По словам директора школы №1, учащиеся будут обучаться у профессорского состава БГМУ. Сейчас в дистанционном формате уже идут занятия по физике,после которых ученики познакомятся с микробиологией. Наталья Ринатовна рассказала, что в период  зимних и весенних каникул учащиеся будут ездить на очные занятия в БГМУ, посещать летние школы в течение 2 лет, а также, в рамках проекта, участвовать в развлекательных мероприятиях (экскурсии в музеи Уфы, спортивные олимпиады, квесты и т.д.). Будущих медиков ожидает практика в приемном покое и посещение операций в Городской клинической больнице №1.

После официально части подписания соглашения, профессорско-преподавательский состав БГМУ встретился с 9-11 классами школы №1.  Заведующий кафедрой нормальной физиологии БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Алия Каюмова ответила на все вопросы учащихся медико-биологических классов.

В конце встречи ученики поблагодарили преподавателей БГМУ за визит и исполнили авторскую песню о профессии медика.

Фото Тамары Андреевой

В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1
В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1
В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1
В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1
В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1
В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1
В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1
В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1
В Стерлитамаке подписали соглашение о создании предуниверсария на базе школы №1
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика