Президент РФ Владимир Путин назначил в Башкирии федеральных судей
Указом президента в республике назначены федеральные судьи: заместитель председателя Туймазинского межрайонного суда Светлана Сосновцева, судьи Благовещенского районного суда Фидель Хасанов, Зилаирского межрайонного суда Юрий Малинский, Краснокамского межрайонного суда Алсу Мухаметнасыпова, Кугарчинского межрайонного суда Лилия Файрузова, Учалинского районного суда Лилия Латыпова, Ленинского районного суда Уфы Филюс Каримов.
Вновь назначенным судьям вручили служебные удостоверения на торжественном собрании в Верховном суде республики. Документы вручал главный федеральный инспектор по региону Алексей Касьянов.
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