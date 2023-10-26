Поэт из Стерлитамака посвятил стихи первому снегу

Но природа капризна, и наверняка будут ещё и дожди, и тёплые дни, и новые заморозки. О снеге - эти стихи стерлитамаковца, автора нашей «Литературной страницы» Владимира Битунова.
Как здорово на солнце снег искрится!
И вовсе он не белый, он - цветной.
То небом голубым вдруг притворится,
То ненадолго - алою зарёй.
Снег землю греет словно одеяло,
А на морозе руки жжёт как лёд.
Зимой его всегда бывает мало,
А если в мае, всё наоборот.
Снег осенью почти для всех желанный.
Особенно в восторге детвора.
Но очень жаль, что первый снег, снег ранний,
Не доживает даже до утра.
Фото Ксении Вороновой.