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26 Октября , 12:00

Поэт из Стерлитамака посвятил стихи первому снегу

Сегодня осеннее предзимье обрело внешнюю стабильность: кажется, снег пришёл в нашу жизнь всерьёз и надолго.

Снег в городе
Снег в городе

Но природа капризна, и наверняка будут ещё и дожди, и тёплые дни, и новые заморозки. О снеге - эти стихи стерлитамаковца, автора нашей «Литературной страницы» Владимира Битунова.

Как здорово на солнце снег искрится!
И вовсе он не белый, он - цветной.
То небом голубым вдруг притворится,
То ненадолго - алою зарёй.

Снег землю греет словно одеяло,
А на морозе руки жжёт как лёд.
Зимой его всегда бывает мало,
А если в мае, всё наоборот.

Снег осенью почти для всех желанный.
Особенно в восторге детвора.
Но очень жаль, что первый снег, снег ранний,
Не доживает даже до утра.

Фото Ксении Вороновой.

Автор:
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