Поэт из Стерлитамака посвятил стихи первому снегу

Но природа капризна, и наверняка будут ещё и дожди, и тёплые дни, и новые заморозки. О снеге - эти стихи стерлитамаковца, автора нашей «Литературной страницы» Владимира Битунова.



Как здорово на солнце снег искрится!

И вовсе он не белый, он - цветной.

То небом голубым вдруг притворится,

То ненадолго - алою зарёй.

Снег землю греет словно одеяло,

А на морозе руки жжёт как лёд.

Зимой его всегда бывает мало,

А если в мае, всё наоборот.

Снег осенью почти для всех желанный.

Особенно в восторге детвора.

Но очень жаль, что первый снег, снег ранний,

Не доживает даже до утра.

Фото Ксении Вороновой.