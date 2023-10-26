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26 Октября , 10:00

В Башкирии стартовала широкомасштабная акция «Внимание - дети!»

За 9 месяцев 2023 года на территории Республики Башкортостан зарегистрировано 412 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет, в которых 8 детей погибли и 447 получили телесные повреждения.

Акция ГИБДД проводится совместно  с Министерством образования. Акция представляет собой комплекс профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма. Школьники республики смогут принять участие в финале республиканского КВН «Безопасная Дорога Детства», в профильной смене «Дорожный патруль. Регион 102», во Всероссийских социально-образовательных проектах «Медиа ЮИД», в конкурсе театрализованных представлений по Правилам дорожного движения «Дети рождаются жить!», челлендже «Без Вас не получится!» и тд.

По сообщению ГИБДД РБ.

 

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