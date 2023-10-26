В Башкирии стартовала широкомасштабная акция «Внимание - дети!»

Акция ГИБДД проводится совместно с Министерством образования. Акция представляет собой комплекс профилактических мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма. Школьники республики смогут принять участие в финале республиканского КВН «Безопасная Дорога Детства», в профильной смене «Дорожный патруль. Регион 102», во Всероссийских социально-образовательных проектах «Медиа ЮИД», в конкурсе театрализованных представлений по Правилам дорожного движения «Дети рождаются жить!», челлендже «Без Вас не получится!» и тд.



По сообщению ГИБДД РБ.