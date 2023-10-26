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26 Октября , 19:54

В Стерлитамаке прошла творческая встреча дуэта "Лорелея" с поклонниками

Встречаем "Мелодию осени".

В Стерлитамаке прошла творческая встреча дуэта "Лорелея" с поклонниками
В Стерлитамаке прошла творческая встреча дуэта "Лорелея" с поклонниками

 

В «Мастерской искусств» - библиотеке N 3 - прошла творческая встреча музыкального дуэта «Лорелея» с многочисленными поклонниками. Концерт-импровизация «Мелодия осени» состоял из тринадцати песен и романсов, посвящённых осенней теме. Родившиеся осенью Римма Каримова (вокал) и Ольга Марущак (фортепиано) с чувством исполнили для публики как шлягеры разных лет «Листья жёлтые», «Осенний поцелуй», «Ах, эта красная рябина», «Осенний сон», «Вальс расставания», так и новые песни «Аромат тубероз», «Астры», «Астры осенние».

А городские поэты Ирина Пименова, Ольга Емельянова и Алла Кутлугузина прочли на вечере свои осенние стихи, добавив к музыкальным аккордам немного рифм.

Дуэт «Лорелея» пообещал зрителям новую встречу - новогоднюю. А это значит, что любителей песни ждут новые музыкальные подарки и сюрпризы.

Фото автора и Тамары Андреевой.

В Стерлитамаке прошла творческая встреча дуэта "Лорелея" с поклонниками
В Стерлитамаке прошла творческая встреча дуэта "Лорелея" с поклонниками
В Стерлитамаке прошла творческая встреча дуэта "Лорелея" с поклонниками
Автор:Марина Воронова
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