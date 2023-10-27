Час гражданских инициатив в Стерлитамаке: рассмотрено два проекта

На встречу пришли руководитель мастерской «Этюд» Гузель Юсупова с проектом «Прекрасное Далеко!» и представитель РОО по поддержке и помощи людям «Позитивная среда» в Республике Башкортостан Артур Гильманов с проектом «Я знаю, я живу!».

Гузель Ильясовна рассказала о новом детском спектакле, в котором зрителей познакомят с историей буллинга в современных школах (в основу сюжета легла повесть Владимира Железникова «Чучело».). Руководительница мастерской поделилась проблемами, которые возникли на стадии реализации проекта. Так, юным актерам необходима доступность большой сцены ДК для большего количества репетиций. Также мастерской нужна возможность регулярных представлений и информационная поддержка. Рустем Газизов поручил отделу культуры и отделу образования проработать вопрос со сценой.

О втором проекте «Я знаю, я живу!» рассказал Артур Гильманов. Проект направлен на расширение возможностей для постоянного и периодического обследования на ВИЧ для работающего взрослого населения, старше 30 лет, а также для граждан, являющихся уязвимыми перед заражением ВИЧ-инфекцией. Артур Гильманов обратился за информационной поддержкой и попросил помочь с организацией выезда на предприятия города.

Фото Тамары Андреевой