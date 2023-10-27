На предпринимательском часе в Стерлитамаке обсудили вопрос установки систем безопасности в учреждениях образования

Встречи с представителями бизнеса проходят в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».



Компания «Ваша безопасность» предложила дооснастить и модернизировать имеющиеся в образовательных и дошкольных учреждениях Стерлитамака системы безопасности (видеонаблюдение, система СКУД на дверях и калитках), а также в дальнейшем обслуживать их.

По словам руководителя компании, после модернизации расходы на обслуживание и ремонт систем сократятся примерно на 26%. Также автор проекта предложил установить контрольно-пропускные пункты в школы первой категории и систему контроля и управления доступом в детские сады, которая усилит меры безопасности.





Глава администрации Рустем Газизов поручил более детально ознакомиться с опытом реализации проекта в других городах и разработать финансовую модель по проекту.

Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ.