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27 Октября , 11:38

На предпринимательском часе в Стерлитамаке обсудили вопрос установки систем безопасности в учреждениях образования

Как сообщает администрация города, в Стерлитамаке поалнируется установка систем «Безопасный детский сад» и «Безопасная школа». 

На предпринимательском часе в Стерлитамаке обсудили вопрос установки систем безопасности в учреждениях образования
На предпринимательском часе в Стерлитамаке обсудили вопрос установки систем безопасности в учреждениях образования

Встречи с представителями бизнеса проходят в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Компания  «Ваша безопасность» предложила дооснастить и модернизировать имеющиеся в образовательных и дошкольных учреждениях Стерлитамака системы безопасности (видеонаблюдение, система СКУД на дверях и калитках), а также в дальнейшем обслуживать их. 

По словам руководителя компании, после модернизации  расходы  на  обслуживание и ремонт  систем сократятся примерно на 26%. Также автор проекта предложил установить контрольно-пропускные пункты в школы первой категории и систему контроля и управления доступом в детские сады, которая усилит меры безопасности.

Глава администрации Рустем Газизов поручил более детально ознакомиться с опытом реализации проекта в других городах и  разработать финансовую модель по проекту.
 
Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ.
 

 

 

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