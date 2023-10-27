Подготовка автомобиля к зиме

Наиболее важным и необходимым мероприятием при подготовке автомобиля к зимнему использованию является сезонная замена колёс. Ведь именно от них зависит устойчивость вашего автомобиля на дороге, а также безопасность водителя и пассажиров.



Помните! Скорость автомобиля должна соответствовать конкретным дорожным и погодным условиям! Проявляйте бдительность в местах возможного появления пешеходов. Самим пешеходам также стоит позаботиться о своей безопасности, использовав светоотражающие элементы, исключив использование телефона и иных гаджетов во время пересечения дороги, которую стоит переходить только в установленных местах.



По информации сектора транспорта и связи