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27 Октября , 18:53

Подготовка автомобиля к зиме

В этом году 29 октября отмечается День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта. В преддверии этого события сектор транспорта и связи администрации города рекомендует всем водителям заблаговременно позаботиться о подготовке своего транспорта к зимнему сезону.

Подготовка автомобиля к зиме
Подготовка автомобиля к зиме

Наиболее важным и необходимым мероприятием при подготовке автомобиля к зимнему использованию является сезонная замена колёс. Ведь именно от них зависит устойчивость вашего автомобиля на дороге, а также безопасность водителя и пассажиров.

Помните! Скорость автомобиля должна соответствовать конкретным дорожным и погодным условиям! Проявляйте бдительность в местах возможного появления пешеходов. Самим пешеходам также стоит позаботиться о своей безопасности, использовав светоотражающие элементы, исключив использование телефона и иных гаджетов во время пересечения дороги, которую стоит переходить только в установленных местах.

По информации сектора транспорта и связи

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"Стерлитамакский рабочий"

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