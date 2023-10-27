Президент РФ Владимир Путин встретился с молодыми учёными и специалистами космической отрасли

На встрече президент, в частности, подчеркнул, что жизнь человечества скоро станет совершенно невозможной без ссуществования косммической трасли. "Я сейчас только посмотрел математическую модель того, что будет в космосе происходить в 2030 году, – уже такую оторопь вызывает", сказал В. В. Путин.
На встрече был задан вопрос о частнвх космических компаниях. Ответ Президента был таков: "Самое главное заключается в том, что государство в этом заинтересовано – заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе. Конечно, нужно создать условия. Но самое главное условие, я уже об этом упомянул, – рынок надо создать с тем, чтобы было выгодно работать в этой сфере".
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Фото: www.kremlin.ru