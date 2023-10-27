Президент РФ Владимир Путин встретился с молодыми учёными и специалистами космической отрасли

На встрече президент, в частности, подчеркнул, что жизнь человечества скоро станет совершенно невозможной без ссуществования косммической трасли. "Я сейчас только посмотрел математическую модель того, что будет в космосе происходить в 2030 году, – уже такую оторопь вызывает", сказал В. В. Путин.

На встрече был задан вопрос о частнвх космических компаниях. Ответ Президента был таков: "Самое главное заключается в том, что государство в этом заинтересовано – заинтересовано в том, чтобы привлекать частные компании к этой важной совместной работе. Конечно, нужно создать условия. Но самое главное условие, я уже об этом упомянул, – рынок надо создать с тем, чтобы было выгодно работать в этой сфере".

Во время встречи один из ее участников Антон Куликов указал на проблему бюрократической нагрузки на космическую отрасль. По его словам, современной "нормативке" не хватает гибкости, которая позволила бы сконцентрировать внимание на критически важных элементах и ослабить контроль там, где это допустимо.

Президент отметил, что в последние годы власти уделяют очень много внимания вопросу "разбюрокрачивания" различных сфер деятельности.

"Судя по тому, что вы сказали, космическая сфера деятельности тоже нуждается в этой расчистке нормативных завалов, которые были созданы за многие десятилетия", — подчеркнул Путин.

Подробнее о событии читайте в источнике: www.kremlin.ru

Фото: www.kremlin.ru