Радий Хабиров: Спортивная инфраструктура Башкирии увеличится в объявленный президентом России Год спорта

Турнир станет стимулом для жителей, получивших ранения в боевых действиях, скорее вернуться к полноценной жизни.

– На примерах великих спортсменов мы видим, что даже с ограниченными возможностями здоровья можно достигать серьёзных высот в спорте и в жизни. Поэтому мы тесно взаимодействуем в этой части с Паралимпийским комитетом, рассматриваем примеры, когда люди после ранений занялись спортом и добились серьёзных высот. Наша задача – создать условия для этого, мы взяли курс на развитие массового спорта, – заявил глава республики Радий Хабиров.

Решение провести мероприятие в Башкирии было принято на недавнем пермском форуме “Россия – спортивная держава”.

В республике развивается 120 видов спорта, действуют 143 учреждения физкультурно-спортивной направленности, в которых регулярно занимаются спортом более 100,5 тысячи человек (рост за два года на 600 спортсменов).

Источник: Газета "Республика Башкортостан"