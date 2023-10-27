В Стерлитамаке поздравили работников автомобильного и городского транспорта

Ежедневно в Стерлитамаке работают более 50 троллейбусов и 150 единиц автобусов. За текущий период 2023 года общественным транспортом города перевезено более 18 миллионов пассажиров.

Так, одно из старейших предприятий города МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление» перевезло более 10 миллионов пассажиров. Вторым крупным перевозчиком пассажиров в нашем городе является Стерлитамакский филиал ГУП «Башавтотранс». Также одним из надежных городских перевозчиков пассажиров является общество с ограниченной ответственностью «Союз Афган».

На торжественной церемонии также присутствовали почетные гости, председатель совета городского округа Стерлитамака Сергей Войтов, первый заместитель главы администрации города Стерлитамака Артур Гафаров.

- От вашей слаженной работы зависит прежде всего комфорт наших жителей и гостей города. Здоровья, процветания вашим организациям и достойной вам заработной платы. Спасибо, что вы есть. Вы настоящие фанаты своего дела, которые несмотря ни на что трудятся на благо наших горожан, - обратился Сергей Войтов.

- Эта отрасль жизнеобеспечения, без которой человеку невозможно обойтись. Я сам сын водителя и с детства ждал своего отца дома. Отец приходил домой поздно, часто ездил по командировкам, от него всегда пахло бензином. И я в детстве тоже мечтал стать водителем. Есть в вашей профессии и доля романтики, так как вы всегда в дороге, ежедневно ездите по городам, по долам, по горам. Но этот труд очень непрост. Особенно, если говорить о пассажирских перевозках. Вы рано встаете, поздно освобождаетесь, рабочий день проходит в напряжении. Сегодня ваш праздник, сегодня мы вас чествуем! Это не только водители, в том числе диспетчеры, слесари, механики, ремонтники. Благодарю вас за ваш труд. Желаю здоровья, пусть дороги будут всегда комфортными и вам всегда сопутствует удача. С праздником! – поздравил виновников торжества Артур Гафаров.

Благодарственное письмо администрации города Стерлитамака за высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд вручили Юрию Иванову, который на протяжении 32 лет работает водителем троллейбуса.

- После службу в армии мой зять предложил мне пойти работать водителем. В 1990 году я пошел учиться, а в 1991 году уже начал работать водителем. Сейчас езжу по маршруту №2 и №3. Работу свою я люблю. К ранним подъемам я уже привык. Нравится возить наших пассажиров. Сегодня впервые получил такую награду. Здорово, когда твою работу ценят.

ГУП «Башавтотранс» отметили работу кондуктора с многолетним стажем Зулю Вишнякову. Зимой она обслуживает пассажиров автобуса № 17, а в летний период тех, кто едет в сторону СНТ «Рассвет».

- Кондуктором работаю много лет, сразу и не вспомнить сколько. Я не ожидала, что меня будут награждать. Когда мне сообщили, я не поверила, была в шоке. Мне моя работа очень нравится. У нас дружный коллектив, хорошее руководство, которое идет при необходимости нам на встречу и уступки. Мне нравится, что моя работа связана с общением, с людьми. В задачу кондуктора входит не только обилечивание пассажиров, но и сохранять порядок в салоне автобуса. В этом, конечно, при необходимости нам помогают и наши водители. Здесь важна работа в команде. Поздравляю всех своих коллег с профессиональным праздником. Всем желаю здоровья, счастья и удачи в нашем нелегком труде.



Фото Эльвиры Рахимовой.