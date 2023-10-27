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27 Октября , 11:43

В Стерлитамаке продолжаются работы по рекультивации городской свалки

В рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» в Стерлитамаке Республики Башкортостан проводятся работы по рекультивации крупнейшей несанкционированной свалки ТКО, расположенной на 18 гектарах по ул.Технической.

В Стерлитамаке продолжаются работы по рекультивации городской свалки
В Стерлитамаке продолжаются работы по рекультивации городской свалки
С работами ознакомились директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии РФ Роман Мальцев, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.
 
В настоящее время работы на 90 выполнены. Сейчас идёт устройство шпунтового ограждения, сделали рекультивационное многофункциональное покрытие, систему пассивной дегазации и другие виды работ.
 
Как отметил Роман Мальцев, недалеко от свалки находится водоём, поэтому важно исключить негативное воздействие фильтрата отходов на водоём.

Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ.

 
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