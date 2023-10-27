В Стерлитамаке продолжаются работы по рекультивации городской свалки

С работами ознакомились директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Министерства природных ресурсов и экологии РФ Роман Мальцев, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

В настоящее время работы на 90 выполнены. Сейчас идёт устройство шпунтового ограждения, сделали рекультивационное многофункциональное покрытие, систему пассивной дегазации и другие виды работ.

Как отметил Роман Мальцев, недалеко от свалки находится водоём, поэтому важно исключить негативное воздействие фильтрата отходов на водоём.





Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ.



