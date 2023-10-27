В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов, заместитель главы по развитию предпринимательства и инвестициям Артур Асадуллин и председатель Ассоциации предпринимателей города Екатерина Фризен вручили награды предпринимателям и поблагодарили за активное участие в жизни города.

Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей г. Стерлитамака Екатерина Шевнина напомнила о заключительном республиканском этапе конкурса «Предприниматель года – 2023». Заявки на него принимаются до 31 октября. Итоги станут известны 10 ноября.

Фото Тамары Андреевой.