-2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
27 Октября , 10:55

В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»

Отметили работу 19 лучших представителей в сферах туризма, производства, торговли, строительства, общественного питания и других направлений.

В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»
В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов, заместитель главы по развитию предпринимательства и инвестициям Артур Асадуллин и председатель Ассоциации предпринимателей города Екатерина Фризен вручили награды предпринимателям и поблагодарили за активное участие в жизни города.

Исполнительный директор Ассоциации предпринимателей г. Стерлитамака Екатерина Шевнина напомнила о заключительном  республиканском этапе конкурса «Предприниматель года – 2023». Заявки на него принимаются до 31 октября. Итоги станут известны 10 ноября.

Фото Тамары Андреевой.

В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»
В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»
В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»
В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»
В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»
В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»
В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»
В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»
В Стерлитамаке прошёл городской этап конкурса «Предприниматель года – 2023»
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика