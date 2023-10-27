В Стерлитамаке состоялась премьера танцевального спектакля «Инсебика»

В основу либретто была взята легенда о красавице Инсебике, которую отец, против её воли выдал замуж за богатого бая, разлучив с возлюбленным. Не захотев стать третьей женой нелюбимого человека, она свела счёты с жизнью, бросившись со скалы. Память об этой истории хранит высокая скала на берегу Агидели в Бурзянском районе. Люди её так и прозвали – скала Инсебика.

Постановка погрузила зрителей в мир старинных легенд и преданий. Колоритные костюмы, технически зрелищное оформление сцены, прекрасная музыка и конечно же, великолепная хореография – были по достоинству оценены зрителями. Зал стоя приветствовал овациями постановщика спектакля.

Но на этом вечер не закончился. Второе отделение программы был составлен из лучших танцев Халила Анваровича, вошедших в золотой фонд репертуара коллектива. Таких, как «Башкортостан», «Озорницы», «Бурзянские джигиты», «Чёрная курица»… И конечно же, «Танец Яицких башкир», который стал визитной карточкой коллектива.

Фото Глеба Бикметова.