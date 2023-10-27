В Стерлитамаке состоялся День призывника

«Мы находимся в священном для горожан месте – аллее, посвящённым нашим дедам и прадедам, отстоявшим нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, – сказал в своём напутственном слове к призывникам военный комиссар Стерлитамака и Стерлитамакского района подполковник Рустам Кантимиров. – Сегодня, как никогда мы должны быть достойны их подвига».

В эксклюзивном интервью Рустам Гаданович напомнил, что за последние два года в республике сформировано 11 именных башкирских батальонов. Летом этого года на фронт ушёл именной мотострелковый полк. Сегодня в зоне СВО воюет порядка полутора тысяч бойцов из Стерлитамака и Стерлитамакского района.

В осенний призыв повестки на срочную службу получилисвыше двухсот юношей. Впереди у них год службы в сухопутных войсках, во флоте и воздушно-космических силах. Все ребята, с которыми нам удалось побеседовать, были едины во мнении, что служба в армии – долг каждого настоящего мужчины.

По традиции призывники возложили цветы к памятникам в сквере им.Жукова: к стене памяти, бюстам Героев Советского Союза. После чего в Городском дворце культуры для призывников состоялся концерт, подготовленный творческими коллективами дворца.

Фаяз ЮМАГУЗИН

Фото пресс-службы администрации города Стерлитамака