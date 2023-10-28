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28 Октября , 12:11

В Стерлитамакской школе №11 прошли выборы президента ученического самоуправления

Мероприятие состоялось в рамках месячника правовых знаний и Всероссийской Единой недели выборов. Выборы президента ученического самоуправления проводятся с целью познакомить с процедурой выборов будущих избирателей, воспитания гражданской активности и демократического подхода в воспитании.

В Стерлитамакской школе №11 прошли выборы президента ученического самоуправления
В Стерлитамакской школе №11 прошли выборы президента ученического самоуправления

Свою кандидатуру на должность выдвинули 6 обучающихся с 8 по 10 классы.

Кандидаты готовили предвыборные ролики, в которых представляли себя и свои идеи, проводили агитационные мероприятия. В день выборов они продемонстрировали на сцене свои способности в решении различных ситуаций.

Выборы посетил Председатель Совета городского округа города Стерлитамака  Сергей Валерьевич Бойков. По словам учителей школы №11, для обучающихся важен личный пример гражданина с активной позицией, глубоким патриотизмом по отношению к своему городу и профессионала своего дела!

По информации МАОУ «СОШ №11» городского округа г.Стерлитамак РБ

В Стерлитамакской школе №11 прошли выборы президента ученического самоуправления
В Стерлитамакской школе №11 прошли выборы президента ученического самоуправления
В Стерлитамакской школе №11 прошли выборы президента ученического самоуправления
В Стерлитамакской школе №11 прошли выборы президента ученического самоуправления
В Стерлитамакской школе №11 прошли выборы президента ученического самоуправления
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"Стерлитамакский рабочий"

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