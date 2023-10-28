В Стерлитамакской школе №11 прошли выборы президента ученического самоуправления

Свою кандидатуру на должность выдвинули 6 обучающихся с 8 по 10 классы.

Кандидаты готовили предвыборные ролики, в которых представляли себя и свои идеи, проводили агитационные мероприятия. В день выборов они продемонстрировали на сцене свои способности в решении различных ситуаций.

Выборы посетил Председатель Совета городского округа города Стерлитамака Сергей Валерьевич Бойков. По словам учителей школы №11, для обучающихся важен личный пример гражданина с активной позицией, глубоким патриотизмом по отношению к своему городу и профессионала своего дела!

По информации МАОУ «СОШ №11» городского округа г.Стерлитамак РБ