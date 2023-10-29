В Стерлитамаке отметили день рождения ВЛКСМ

От имени администрации города и лично главы города Р.Ф.Газизова заместитель главы администрации города по связям с общественностью Павел Шорохов поздравил собравшихся с этим знаменательным днём, пожелал здоровья, благополучия, комсомольского задора в душе.

Бывший член горкома комсомола Ринат Зубаиров напомнил о том, что сегодня комсомолу исполнилось 105 лет. «История комсомола вписана золотыми буквами в историю страны, – сказал он, в частности. – Шесть его орденов завоёваны кровью и трудом на фронтах гражданской и Великой Отечественных войн, ударных стройках по восстановлению разрушенного войной хозяйства».

«Если перечислять подвиги комсомола, наберётся не один том, – поддержал его председатель Совета ветеранов города Талгат Габитов. – Комсомольцы нашего города участвовали в строительстве всех предприятий Стерлитамака».

А бывший первый заместитель главы администрации города Николай Журин, человек много сил и энергии вложивший в строительную отрасль Стерлитамака, сказал о роли строителей в возведении всего промышленного комплекса города, жилья, объектов социального значения. Ведь в одном только Стерлитамаке было две всесоюзных комсомольских стройки: химзавод и завод СК.

Первый секретарь Стерлитамакского городского Комитета Республиканского отделения КПРФ Анатолий Боруксон напомнив о тяжёлой ситуации в стране и в мире, призвал вернуться к социалистическому пути развития. И вручил ветерану МВД Филюсу Иванову памятную медаль ЦК КПРФ в ознаменования 100-летия образования СССР за активнейшее участие в патриотическом воспитании молодёжи.

Закончилось мероприятие возложением цветов к стеле.

Фото Глеба Бикметова.