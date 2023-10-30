Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития космической отрасли

Основные тезисы выступления Президента РФ:



— Необходимо расширить доступность ключевых космических сервисов, покрытие связью территории страны;



— Глава государства считает, что нужно наладить серийный выпуск космических аппаратов, перейти к конвейерной сборке;



— Необходимо радикально снизить стоимость доставки космических аппаратов на орбиту;



— Владимир Владимирович предлагает подумать над оказанием "Роскосмосом" услуг на платной основе;



— Президент России считает, что Россия должна активнее развивать экспорт космических услуг;



— Российский глава поручил правительству подготовить дополнительные меры по льготной ипотеке для работников космической отрасли;



— Путин назвал временным решением продление участия РФ в проекте МКС до 2028 года, надо развивать проект своей орбитальной станции;



— Надо оперативно принять решение о российской орбитальной станции, она должна максимально обеспечивать интересы РФ в безопасности и экономике, заявил президент.

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Фото: www.kremlin.ru