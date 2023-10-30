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30 Октября , 15:42

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития космической отрасли

Совещание прошло на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королёве.

Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития космической отрасли
Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития космической отрасли

Основные тезисы  выступления Президента РФ:

— Необходимо расширить доступность ключевых космических сервисов, покрытие связью территории страны;

— Глава государства считает, что нужно  наладить серийный выпуск космических аппаратов, перейти к конвейерной сборке;

— Необходимо радикально снизить стоимость доставки космических аппаратов на орбиту;

— Владимир Владимирович предлагает  подумать над оказанием "Роскосмосом" услуг на платной основе;

— Президент России  считает, что Россия должна активнее развивать экспорт космических услуг;

— Российский глава поручил правительству подготовить дополнительные меры по льготной ипотеке для работников космической отрасли;

— Путин назвал временным решением продление участия РФ в проекте МКС до 2028 года, надо развивать проект своей орбитальной станции;

— Надо оперативно принять решение о российской орбитальной станции, она должна максимально обеспечивать интересы РФ в безопасности и экономике, заявил президент.

Подробнее о событии читайте в источнике: www.kremlin.ru

Фото: www.kremlin.ru

Автор:www.kremlin.ru
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