Президент РФ Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития космической отрасли

Основные тезисы выступления Президента РФ:
— Необходимо расширить доступность ключевых космических сервисов, покрытие связью территории страны;
— Глава государства считает, что нужно наладить серийный выпуск космических аппаратов, перейти к конвейерной сборке;
— Необходимо радикально снизить стоимость доставки космических аппаратов на орбиту;
— Владимир Владимирович предлагает подумать над оказанием "Роскосмосом" услуг на платной основе;
— Президент России считает, что Россия должна активнее развивать экспорт космических услуг;
— Российский глава поручил правительству подготовить дополнительные меры по льготной ипотеке для работников космической отрасли;
— Путин назвал временным решением продление участия РФ в проекте МКС до 2028 года, надо развивать проект своей орбитальной станции;
— Надо оперативно принять решение о российской орбитальной станции, она должна максимально обеспечивать интересы РФ в безопасности и экономике, заявил президент.
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Фото: www.kremlin.ru