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31 Октября , 17:14

Башкортостан – снова первый в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей

По итогам рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей Республика Башкортостан заняла первое место. Регион остается на этой лидерской позиции второй раз подряд, набрав 1189 баллов.

Башкортостан – снова первый в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей
Башкортостан – снова первый в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей

- В Республике Башкортостан ведётся целенаправленная работа по защите прав потребителей. Системная работа в этой сфере позволила нашему региону занять первое место среди всех субъектов Российской Федерации в рейтинге по уровню защищенности потребителей. Место региона в рейтинге – это оценка эффективности региональной системы защиты прав потребителей в масштабе всей страны. Рейтинг помогает нам в работе и служит указателем для определения пути развития в этой сфере, - отметил министр торговли и услуг Алексей Гусев.

Так, по результатам исследований Республика Башкортостан входит в пятерку лучших в пяти критериях рейтинга, причем в трех из них – является лидером, набрав наибольшее количество баллов. На втором месте — Республика Татарстан (1066 баллов). На третьем — Ростовская область, которая набрала 1039 баллов.

Рейтинг составлен Общероссийским общественным движением в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России». Для его построения проводились специальные исследования, позволяющие определить степень практического участия органов исполнительной власти в формировании у населения устойчивых навыков грамотного поведения на потребительском рынке и привития потребительской культуры.

Он показал, что 57% российских регионов смогли добиться высокого или среднего уровня защищенности потребителей.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей – единственное в стране исследование в сфере прав и интересов потребителей, проводимое и публикуемое каждые два года общественной организацией – Объединением потребителей России.

Цель Рейтинга - представить общественную оценку эффективности Национальной системы защиты прав потребителей на её региональном уровне и в целом, как механизма реализации потребительской политики и практических действий по защите потребительских интересов граждан.

Для обеспечения прав потребителей в республике уже четвертый год успешно реализуется государственная программа «О защите прав потребителей в Республике Башкортостан». Во всех муниципальных образованиях внедрены программные документы по защите прав потребителей, а также созданы необходимые ресурсы для консультирования и информирования граждан по вопросам соблюдения прав потребителей.

- За 10 месяцев 2023 года рассмотрено 635  жалоб, поступивших от потребителей на нарушение их прав, оказана помощь в составлении около 200  претензий и исковых заявлений. При этом в досудебном порядке возмещен материальный ущерб на сумму 10 млн рублей, - добавил Алексей Гусев.

 

Впервые общественная оценка эффективности системы защиты прав потребителей в регионах была дана в 2010 году, когда Объединение потребителей России провело специальные исследования, сформировав первый Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей.

Основная задача Региональной системы защиты прав потребителей – создание в субъекте необходимых условий для соблюдения прав и интересов каждого потребителя и обеспечения общей потребительской безопасности.

Лучшие практики функционирования Региональных систем защиты прав потребителей сложились в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Ростовской области, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Юрге, Саратовской области, Чувашской Республике, Белгородской области.

Данные о месте каждого субъекта Российской Федерации в Рейтинге-2023 приведены по ссылке https://www.potrebitel-russia.ru/?id=1784

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