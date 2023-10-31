Башкортостан – снова первый в рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей

- В Республике Башкортостан ведётся целенаправленная работа по защите прав потребителей. Системная работа в этой сфере позволила нашему региону занять первое место среди всех субъектов Российской Федерации в рейтинге по уровню защищенности потребителей. Место региона в рейтинге – это оценка эффективности региональной системы защиты прав потребителей в масштабе всей страны. Рейтинг помогает нам в работе и служит указателем для определения пути развития в этой сфере, - отметил министр торговли и услуг Алексей Гусев.

Так, по результатам исследований Республика Башкортостан входит в пятерку лучших в пяти критериях рейтинга, причем в трех из них – является лидером, набрав наибольшее количество баллов. На втором месте — Республика Татарстан (1066 баллов). На третьем — Ростовская область, которая набрала 1039 баллов.

Рейтинг составлен Общероссийским общественным движением в защиту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России». Для его построения проводились специальные исследования, позволяющие определить степень практического участия органов исполнительной власти в формировании у населения устойчивых навыков грамотного поведения на потребительском рынке и привития потребительской культуры.

Он показал, что 57% российских регионов смогли добиться высокого или среднего уровня защищенности потребителей.

Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей – единственное в стране исследование в сфере прав и интересов потребителей, проводимое и публикуемое каждые два года общественной организацией – Объединением потребителей России.

Цель Рейтинга - представить общественную оценку эффективности Национальной системы защиты прав потребителей на её региональном уровне и в целом, как механизма реализации потребительской политики и практических действий по защите потребительских интересов граждан.

Для обеспечения прав потребителей в республике уже четвертый год успешно реализуется государственная программа «О защите прав потребителей в Республике Башкортостан». Во всех муниципальных образованиях внедрены программные документы по защите прав потребителей, а также созданы необходимые ресурсы для консультирования и информирования граждан по вопросам соблюдения прав потребителей.

- За 10 месяцев 2023 года рассмотрено 635 жалоб, поступивших от потребителей на нарушение их прав, оказана помощь в составлении около 200 претензий и исковых заявлений. При этом в досудебном порядке возмещен материальный ущерб на сумму 10 млн рублей, - добавил Алексей Гусев.

Впервые общественная оценка эффективности системы защиты прав потребителей в регионах была дана в 2010 году, когда Объединение потребителей России провело специальные исследования, сформировав первый Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей.

Основная задача Региональной системы защиты прав потребителей – создание в субъекте необходимых условий для соблюдения прав и интересов каждого потребителя и обеспечения общей потребительской безопасности.

Лучшие практики функционирования Региональных систем защиты прав потребителей сложились в Республике Башкортостан, Республике Татарстан, Ростовской области, Свердловской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Юрге, Саратовской области, Чувашской Республике, Белгородской области.

Данные о месте каждого субъекта Российской Федерации в Рейтинге-2023 приведены по ссылке https://www.potrebitel-russia.ru/?id=1784