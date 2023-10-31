Дорогие друзья! Хорошая новость для умных, молодых и креативных!

Вы можете рассказать о том, как бы учились в его аудиториях, жили в общежитии, изобретали новые лекарства и конструировали роботов в научных лабораториях, знакомились с будущей работой и общались со сверстниками.



Конкурс стартует 1 ноября 2023 года и продлится до 16 ноября 2023 года включительно. Принимать в нем участие могут учащиеся 10-11 классов, студенты, ученые. Оцениваться работы будут в трех категориях.



Номинации:



Видеопост «Почему я хочу учиться/работать в кампусе?»



Жанр и формат – свободные. Хронометраж до 60 сек.



Хештэги: #кампусуфа #кампусуфавидео #почемуяхочувкампус



Конкурс мемов «Как я жду открытия кампуса»



Работы должны быть выполнены на основе фотографий, обязательное условие – текст и замысел мема должны быть авторскими. К мему обязательно придумать оригинальное описание.



Хештэги: #фотокампусуфа #ждукампусвуфе



Лучшее народное название и слоган Межвузовского кампуса



Необходимо придумать народные название и слоган Межвузовскому кампусу в Уфе на русском или башкирском языке. Написать об этом пост и соблюсти все условия.



Хештэги: #слоганкампусуфа #народноеназваниекампусуфа #халыкаракампусуфа



Условия конкурса:



- разместить конкурсную работу в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм с описанием;

- отметить Межвузовский кампус в Уфе и вставить в описание ссылки на соцсети кампуса (https://t.me/ufakampus (Телеграм), https://vk.com/public187154114 (ВКонтакте);

- указать хэштеги - по ним конкурсные работы будет отбирать творческая группа.



Важно - за каждую номинацию прописываются разные хэштеги!



Победителей и призеров ждут ценные призы. Вручение наград и дипломов победителям конкурса планируется 23 ноября 2023 года в Доме Правительства Республики Башкортостана.

О призах расскажем в следующем посте, следите!