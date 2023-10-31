Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с членами Совета Безопасности, Правительства и руководством силовых ведомств

На недавней встрече с лидерами религиозных объединений, как вы знаете, говорил уже о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны – против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим: и ложь, и провокации, и изощрённые технологии психологической и информационной агрессии.

Повторю: те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами, будут использовать их разрушительные последствия для того, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. В этом – подлинная корыстная цель таких геополитических кукловодов.

Мы помним, с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса – с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства. Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности. Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чём не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, – конечно, и кулаки сжимаются, и слёзы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь.

Но мы не должны, не имеем права и не можем позволить себе руководствоваться эмоциями. Мы должны чётко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира, кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден. Сегодня, на мой взгляд, это уже стало очевидным и понятным для всех – заказчики действуют в открытую и нагло.

Именно нынешние правящие элиты США и их сателлиты – главные бенефициары мировой нестабильности. Они извлекают из неё свою кровавую ренту. Их стратегия также очевидна. США как мировая сверхдержава – все это видят, понимают, даже по тенденциям в мировой экономике, – слабеет, теряет свои позиции. Мир по-американски, с одним гегемоном разрушается, уходит, постепенно, но неуклонно уходит в прошлое.

Но Штаты не хотят с этим мириться, а наоборот, хотят сохранить, продлить своё доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну, а на самом деле – новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев.

Сегодня Россия не просто активно участвует в формировании нового, более справедливого, многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций. Мы не только являемся одним из лидеров этого объективного исторического процесса, но скажу больше, и это всем известно: за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя. Сражаемся последовательно, и сражаются, теряют своих боевых товарищей наши солдаты и офицеры, наши герои.

Я вновь повторю: и за трагедией палестинцев, и за бойней на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине, за многими другими конфликтами в мире – в Афганистане, Ираке, Сирии и так далее – стоят правящие элиты США и их сателлиты. Это уже очевидно для всех. Именно они повсюду насаждают свои военные базы, по случаю и без всякого случая постоянно используют военную силу, направляют оружие в зоны конфликтов. Они направляют и финансовые средства, в том числе и на Украину, и на Ближний Восток, разжигают ненависть на той же Украине и на Ближнем Востоке.

Не добиваясь результатов на поле боя, хотят расколоть нас, что касается России, изнутри, ослабить и посеять смуту. Их также не устраивает какое-либо участие России в решении мировых и региональных проблем, в том числе ближневосточного урегулирования. Их вообще не устраивает, когда кто-то действует или говорит не по их указке. Они верят только в свою исключительность, в то, что им всё позволено.

Им не нужен прочный мир на Святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие, готовы внести реальный вклад в урегулирование кризиса, а не паразитировать на нём. Даже ООН, чётко выраженная позиция мирового сообщества подвергаются нападкам, настоящей травле и попыткам дискредитации.

Я хочу подчеркнуть: в наших подходах к ситуации на Ближнем Востоке, в отличие от Запада, никогда не было корысти, интриг и двойного дна. Мы заявляли и заявляем нашу позицию открыто, и она не меняется из года в год. Ключ к решению конфликта – в создании суверенного, независимого палестинского государства, полноценного палестинского государства. Мы откровенно, честно и не раз говорили об этом и палестинскому, и израильскому руководству.

Повторю: правда заключается в том, что чем сильнее будет Россия, чем сплочённее будет наше общество, тем эффективнее мы сможем отстаивать как наши собственные национальные интересы, так и интересы тех народов, которые стали жертвой западной неоколониальной политики.

Я ещё раз подчеркну: нужно знать и понимать, где находится корень зла, где этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами стратегического поражения на поле боя, использует одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории сегодняшней Украины. Сражаясь именно с этим врагом в рамках специальной военной операции, мы, ещё раз хочу подчеркнуть, укрепляем позиции всех тех, кто борется за свою независимость и суверенитет.

События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб. Я хочу в этой связи задаться вопросом: разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, – это титульная нация в Дагестане. Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции, именно с ними – и за себя, и за тех, кто стремится к настоящей, истинной свободе.

Я, кстати говоря, не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном. Мы знаем, что на пьедестал почёта уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера, знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времён Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях, а сегодня под руководством своих западных покровителей пытается инспирировать погромы в России. Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мразь, да и только. По-другому сказать невозможно.

Но тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте – под Донецком, Авдеевкой, на Днепре. Я повторю: это наши солдаты и офицеры. Выбор настоящего мужчины, настоящего воина – взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа.

Я хочу обратить внимание глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твёрдых, своевременных и чётких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия.

Давайте перейдём к обсуждению всех предложенных тем.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72618

Фото: www.kremlin.ru