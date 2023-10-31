Прошла встреча Президента РФ Владимира Путина с представителями религиозных объединений России

В.Путин: Уважаемые друзья, добрый день!

Я считал очень важным встретиться с вами и прежде всего хочу всех вас поблагодарить за поддержку Вооружённых Сил Российской Федерации, за поддержку Вооружённых Сил России и поддержку наших бойцов, членов их семей, всех тех, кто борется за Россию в рамках специальной военной операции. Это первое, я ещё к этому вернусь.

И второе – хотел поговорить с вами о событиях на Ближнем Востоке, в некоторых других регионах мира, но прежде всего, конечно, на Ближнем Востоке, потому что это нас касается, сейчас скажу об этом.

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Все мы с тревогой, с болью в сердце следим за трагической ситуацией на Святой земле, которая имеет сакральное значение для христиан, мусульман, иудеев, – для последователей крупнейших традиционных мировых религий.

Новый виток палестино-израильского конфликта уже унёс тысячи жизней, тысячи.

Россия на себе испытала и знает, что такое международный терроризм. Мы знаем, что это такое. Мы всегда будем чувствовать горечь невосполнимых потерь, понесённых страной в годы борьбы с международным терроризмом.

Я искренне хочу выразить соболезнования семьям израильтян, граждан других стран, чьи близкие погибли, получили ранения в ходе атаки 7 октября этого года.

Но для нас очевидно и то, что за преступления, совершённые другими, не должны отвечать ни в чём не повинные люди. Борьба с терроризмом не может вестись по пресловутому принципу коллективной ответственности, когда также гибнут старики, женщины, дети, целые семьи, сотни тысяч людей остаются без крова, еды, воды, электричества и медицинской помощи. Это настоящая гуманитарная катастрофа.

Позиция России по палестино-израильскому конфликту известна и не раз была абсолютно чётко заявлена. Она не имеет какого-то конъюнктурного характера, связанного с текущей ситуацией. Она основана на решениях Совета Безопасности ООН, которые предусматривают создание двух независимых, суверенных государств – Израиля и Палестины. Это и есть ключ к долгосрочному, фундаментальному урегулированию, к миру на Ближнем Востоке. Это традиционная позиция ещё Советского Союза, затем и России начиная с 1948 года.

Наша задача сегодня, главная задача – остановить кровопролитие и насилие. В противном случае дальнейшее разрастание кризиса чревато тяжелейшими и крайне опасными, разрушительными последствиями. Причём не только для региона Ближнего Востока. Это может выплеснуться далеко за границы Ближнего Востока. Именно это неоднократно подчёркивал и я в своих выступлениях, в ходе многочисленных телефонных разговоров и разговоров и личных встреч с главами ближневосточных и других государств.

Вместе с тем мы видим попытки некоторых сил спровоцировать дальнейшую эскалацию, втянуть в конфликт как можно больше других стран и народов, используя их в своих корыстных интересах, запустить настоящую волну хаоса, взаимной ненависти не только на Ближнем Востоке, но и далеко за его пределами. Для этого в том числе пытаются играть на национальных и религиозных чувствах миллионов людей. Причём такая, с позволения сказать, политика реализуется уже давно, задолго до нынешнего кризиса.

Мусульман натравливают на иудеев, призывают к «войне с неверными». Шиитов сталкивают с суннитами, православных – с католиками. В Европе закрывают глаза на кощунство и вандализм в отношении мусульманских святынь. В ряде стран уже в открытую, на официальном уровне прославляют нацистских преступников и антисемитов, на чьих руках кровь жертв Холокоста. На Украине ведут дело к запрету канонической православной церкви, к углублению церковного раскола.

Цель, на мой взгляд, всех этих действий очевидна – умножить нестабильность в мире, разобщать культуры, народы, мировые религии, спровоцировать конфликт цивилизаций – всё по известному принципу «разделяй и властвуй». И при этом ведут разговоры о каком-то «новом мировом порядке», суть которого на самом деле всё та же: лицемерие, двойные стандарты, претензии на исключительность, на глобальное доминирование, на сохранение по сути неоколониальной системы.

На Западе видят, как набирает силу процесс формирования многополярного мироустройства. И, чтобы сдержать развитие независимых, суверенных стран, расколоть мировое большинство, пускают в ход всё те же средства, в том числе исламофобию, антисемитизм, русофобию.

Конечно, этим силам, которые проводят такую политику или пытаются её проводить, выгодно, чтобы эпидемия насилия и ненависти охватила не только Ближний Восток, но и другие регионы, чтобы на территории Евразии обострились старые и возникли новые «горячие точки».

Во многом дирижируя конфликтом на Ближнем Востоке, подпитывая, провоцируя национализм, религиозную нетерпимость по всему миру, эти самые силы, конечно же, преследуют и свои враждебные цели в отношении и нашей страны. И эти цели декларируются правящими кругами некоторых стран открыто – нанести нам, как они выражаются, «стратегическое поражение». И здесь тоже нет ничего нового. Им нужно, чтобы и ближневосточный, и любые другие религиозные, национальные конфликты в мире были прямо или косвенно связаны так или иначе с Россией, или, точнее, били бы по России, по нашему обществу. Поэтому будут использовать и ложь, и провокации, внешние и внутренние поводы, чтобы ослабить и расколоть наше общество, поджечь национальные и религиозные распри в нашем доме.

Подчеркну, сейчас на лидерах общественного мнения, руководителях политических партий, общественных объединений, главах регионов нашей большой страны, на пастырях традиционных религий, на всех институтах гражданского общества лежит колоссальная ответственность за будущее России.

Каждый из нас в своих словах и поступках должен исходить из главного – что главное? – из коренных интересов нашего собственного многонационального народа, всегда помнить, что межнациональное и межрелигиозное согласие – это основа российской государственности. Всё другое, всякая другая позиция имеет антироссийскую направленность и составляющую.

Знаю, что для всех нас, пастырей, духовных лидеров христиан, мусульман, буддистов, последователей иудаизма такое согласие, единство нашего общества – это безусловная ценность.

Я благодарю вас за такую принципиальную позицию и хочу отметить то большое внимание, которое вы уделяете просветительской работе, развитию межрелигиозного диалога. Представители конфессий вместе реализуют социальные, благотворительные проекты, – ещё раз вернусь к тому, с чего начал, – оказывают поддержку участникам специальной военной операции, их близким. Велик вклад наших традиционных религий и в укрепление семейных ценностей, в патриотическое воспитание молодых людей и, конечно, в гармоничное развитие межнациональных отношений на основе согласия и взаимопонимания между людьми разных этносов, традиций, вероисповеданий.

Ещё раз подчерку: мы один народ, у нас одна Родина. И все мы несём общую ответственность за её благополучие и безопасность.

Предлагаю на эту тему и поговорить.

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72593

Фото: kremlin.ru