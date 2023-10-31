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31 Октября , 14:27

Танцевальный коллектив Стерлитамака привёз из Москвы Гран-при международного конкурса

X Закрытый Грантовый Международный хореографический конкурс среди лучших коллективов России "Кубок Победителей" завершился в Москве.

Танцевальный коллектив Стерлитамака привёз из Москвы Гран-при международного конкурса
Танцевальный коллектив Стерлитамака привёз из Москвы Гран-при международного конкурса

В конкурсе приняли участие  32 сильнейших коллектива. Народный ансамбль современного танца "Антре" привёз из российской столицы высокую награду -  Гран-При и  денежный грант 150 000 рублей.

Кроме того, группы заслуженного коллектива стали лауреатами кубка:

Эстрадный танец, 8-9 лет, группа "Карамельки" - лауреат 1 степени.

Эстрадный танец, 10-12 лет, группа "Апельсинки" - лауреат 1 степени.

Современный танец, смешанная группа до 13 лет, группа "Импульс" - лауреат 1 степени.

Дети занимаются под руководством   Людмилы Ивановны  Викторовой  и  Надежды Ивановны Небогатовой. 

Танцевальный коллектив Стерлитамака привёз из Москвы Гран-при международного конкурса
Танцевальный коллектив Стерлитамака привёз из Москвы Гран-при международного конкурса
Танцевальный коллектив Стерлитамака привёз из Москвы Гран-при международного конкурса
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"Стерлитамакский рабочий"

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