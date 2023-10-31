Танцевальный коллектив Стерлитамака привёз из Москвы Гран-при международного конкурса

В конкурсе приняли участие 32 сильнейших коллектива. Народный ансамбль современного танца "Антре" привёз из российской столицы высокую награду - Гран-При и денежный грант 150 000 рублей.

Кроме того, группы заслуженного коллектива стали лауреатами кубка:

Эстрадный танец, 8-9 лет, группа "Карамельки" - лауреат 1 степени.



Эстрадный танец, 10-12 лет, группа "Апельсинки" - лауреат 1 степени.



Современный танец, смешанная группа до 13 лет, группа "Импульс" - лауреат 1 степени.



Дети занимаются под руководством Людмилы Ивановны Викторовой и Надежды Ивановны Небогатовой.