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31 Октября , 15:02

Центр трансфера технологий УУНиТ Межвузовского кампуса заручился поддержкой 40 предприятий

В Уфе продолжается строительство Межвузовского студенческого кампуса мирового уровня. 

Центр трансфера технологий УУНиТ Межвузовского кампуса заручился поддержкой 40 предприятий
Центр трансфера технологий УУНиТ Межвузовского кампуса заручился поддержкой 40 предприятий

В IQ-парке кампуса, который откроется в декабре 2023 года, наряду с молодежными и научными лабораториями, коворкингами, библиотеками, расположится Центр трансфера технологий Уфимского университета.

— Очень важным  при деятельности  центров трансфера технологий  является взаимодействие с индустриальными партнерами. Работа в этом направлении идет на постоянной основе, — комментирует ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

В октябре были проведены В2В-переговоры с представителями промышленных предприятий страны. В бирже контактов приняли участие 40 представителей предприятий Башкортостана, а также руководители и собственники предприятий нефтехимической отрасли из Санкт-Петербурга, Ростова, Воронежа, Иркутска, Кузбасса, Екатеринбурга, Самары, Уфы и Волгограда. Сотрудники Центра презентовали возможности вуза с точки зрения инновационных запросов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Важная цель строящегося Межвузовского студенческого кампуса мирового уровня – стать центром сбора, анализа, разработки и внедрения передовых технических решений в промышленность. 

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22103/

 

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