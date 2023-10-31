Центр трансфера технологий УУНиТ Межвузовского кампуса заручился поддержкой 40 предприятий

В IQ-парке кампуса, который откроется в декабре 2023 года, наряду с молодежными и научными лабораториями, коворкингами, библиотеками, расположится Центр трансфера технологий Уфимского университета.

— Очень важным при деятельности центров трансфера технологий является взаимодействие с индустриальными партнерами. Работа в этом направлении идет на постоянной основе, — комментирует ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

В октябре были проведены В2В-переговоры с представителями промышленных предприятий страны. В бирже контактов приняли участие 40 представителей предприятий Башкортостана, а также руководители и собственники предприятий нефтехимической отрасли из Санкт-Петербурга, Ростова, Воронежа, Иркутска, Кузбасса, Екатеринбурга, Самары, Уфы и Волгограда. Сотрудники Центра презентовали возможности вуза с точки зрения инновационных запросов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Важная цель строящегося Межвузовского студенческого кампуса мирового уровня – стать центром сбора, анализа, разработки и внедрения передовых технических решений в промышленность.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22103/