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1 Ноября , 14:39

Принимайте участие в конкурсе «Кампус моей мечты»

Межвузовский кампус мирового уровня города Уфы  при содействии Минобра РФ и поддержке Правительства Башкортостана объявил о начале конкурса в социальных сетях «Кампус моей мечты».

Принимайте участие в конкурсе «Кампус моей мечты»
Принимайте участие в конкурсе «Кампус моей мечты»

Конкурс начинается 1 ноября 2023 года и продлится до 16 ноября 2023 года включительно . Принимать в нем участие могут учащиеся 10-11 классов, студенты, ученые. Оцениваться работы будут в трех категориях.

Номинации:

1. Видеопост «Почему я хочу учиться/работать в кампусе?»

Жанр и формат – свободные. Хронометраж до 60 сек. 

Хештэги: #кампусуфа #кампусуфавидео #почемуяхочувкампус 

2. Конкурс мемов «Как я жду открытия кампуса»

Работы должны быть выполнены на основе фотографий, обязательное условие – текст и замысел мема должны быть авторскими. К мему обязательно придумать оригинальное описание.

Хештэги: #фотокампусуфа #ждукампусвуфе

3. Лучшее народное название и слоган Межвузовского кампуса

Необходимо придумать народные название и слоган Межвузовскому кампусу в Уфе на русском или башкирском языке. Написать об этом пост и соблюсти все условия.

Хештэги: #слоганкампусуфа #народноеназваниекампусуфа #халыкаракампусуфа  

Условия конкурса:

- разместить конкурсную работу в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм с описанием;
- отметить Межвузовский кампус в Уфе и вставить в описание ссылки на соцсети кампуса (https://t.me/ufakampus (Телеграм), https://vk.com/public187154114 (ВКонтакте);
- указать хэштеги - по ним конкурсные работы будет отбирать творческая группа.

Важно - за каждую номинацию прописываются разные хэштеги! 

Победителей и призеров ждут ценные призы. Вручение наград и дипломов победителям конкурса планируется 23 ноября 2023 года в Доме Правительства Республики Башкортостана.

Принять участие могут старшеклассники, студенты и ученые вузов республики.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22119/

 

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