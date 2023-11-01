Принимайте участие в конкурсе «Кампус моей мечты»

Конкурс начинается 1 ноября 2023 года и продлится до 16 ноября 2023 года включительно . Принимать в нем участие могут учащиеся 10-11 классов, студенты, ученые. Оцениваться работы будут в трех категориях.
Номинации:
1. Видеопост «Почему я хочу учиться/работать в кампусе?»
Жанр и формат – свободные. Хронометраж до 60 сек.
Хештэги: #кампусуфа #кампусуфавидео #почемуяхочувкампус
2. Конкурс мемов «Как я жду открытия кампуса»
Работы должны быть выполнены на основе фотографий, обязательное условие – текст и замысел мема должны быть авторскими. К мему обязательно придумать оригинальное описание.
Хештэги: #фотокампусуфа #ждукампусвуфе
3. Лучшее народное название и слоган Межвузовского кампуса
Необходимо придумать народные название и слоган Межвузовскому кампусу в Уфе на русском или башкирском языке. Написать об этом пост и соблюсти все условия.
Хештэги: #слоганкампусуфа #народноеназваниекампусуфа #халыкаракампусуфа
Условия конкурса:
- разместить конкурсную работу в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм с описанием;
- отметить Межвузовский кампус в Уфе и вставить в описание ссылки на соцсети кампуса (https://t.me/ufakampus (Телеграм), https://vk.com/public187154114 (ВКонтакте);
- указать хэштеги - по ним конкурсные работы будет отбирать творческая группа.
Важно - за каждую номинацию прописываются разные хэштеги!
Победителей и призеров ждут ценные призы. Вручение наград и дипломов победителям конкурса планируется 23 ноября 2023 года в Доме Правительства Республики Башкортостана.
Принять участие могут старшеклассники, студенты и ученые вузов республики.
Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22119/