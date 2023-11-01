Принимайте участие в конкурсе «Кампус моей мечты»

Конкурс начинается 1 ноября 2023 года и продлится до 16 ноября 2023 года включительно . Принимать в нем участие могут учащиеся 10-11 классов, студенты, ученые. Оцениваться работы будут в трех категориях.

Номинации:

1. Видеопост «Почему я хочу учиться/работать в кампусе?»

Жанр и формат – свободные. Хронометраж до 60 сек.

Хештэги: #кампусуфа #кампусуфавидео #почемуяхочувкампус

2. Конкурс мемов «Как я жду открытия кампуса»

Работы должны быть выполнены на основе фотографий, обязательное условие – текст и замысел мема должны быть авторскими. К мему обязательно придумать оригинальное описание.

Хештэги: #фотокампусуфа #ждукампусвуфе

3. Лучшее народное название и слоган Межвузовского кампуса

Необходимо придумать народные название и слоган Межвузовскому кампусу в Уфе на русском или башкирском языке. Написать об этом пост и соблюсти все условия.

Хештэги: #слоганкампусуфа #народноеназваниекампусуфа #халыкаракампусуфа

Условия конкурса:

- разместить конкурсную работу в социальных сетях ВКонтакте и Телеграм с описанием;

- отметить Межвузовский кампус в Уфе и вставить в описание ссылки на соцсети кампуса (https://t.me/ufakampus (Телеграм), https://vk.com/public187154114 (ВКонтакте);

- указать хэштеги - по ним конкурсные работы будет отбирать творческая группа.

Важно - за каждую номинацию прописываются разные хэштеги!

Победителей и призеров ждут ценные призы. Вручение наград и дипломов победителям конкурса планируется 23 ноября 2023 года в Доме Правительства Республики Башкортостана.

Принять участие могут старшеклассники, студенты и ученые вузов республики.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22119/