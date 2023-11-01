В Башкирии благодаря нацпроекту появится 7 виртуальных концертных залов

Виртуальный концертный зал предполагает создание равных возможностей для доступа граждан к лучшим образцам академического музыкального искусства.



Среди победителей конкурсного отбора 7 учреждений Башкортостана, расположенных в городах и районах республики. На техническое оборудование залов для трансляции выступления музыкантов в высоком качестве, регион получит 4,2 млн. рублей. Создание Виртуального концертного зала, оснащённого современной аудио-, видеотехникой и высокоскоростным интернетом позволит транслировать в высоком качестве музыкальные шедевры, исполняемые на сценах лучших концертных залов России в прямом эфире.





В настоящее время в Республике Башкортостан действует 106 точек доступа, которые располагаются на базе городских и районных дворцов и домов культуры, модельных библиотек, сельских многофункциональных клубов, модельных клубов и других учреждений. В рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» в Башкортостане создано 11 виртуальных концертных залов. Количество трансляций за 2022 и 2023 года составило более 150, количество просмотров за 2022 и 2023 год — более 300 тысяч.

Источник: Министерство культуры Республики Башкортостан.