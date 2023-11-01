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1 Ноября , 15:06

В Башкирии благодаря нацпроекту появится 7 виртуальных концертных залов

Стали известны субъекты Российской Федерации – победители конкурсного отбора на предоставление субсидии на создание виртуальных концертных залов в 2024 году.

В Башкирии благодаря нацпроекту появится 7 виртуальных концертных залов
В Башкирии благодаря нацпроекту появится 7 виртуальных концертных залов
 Виртуальный концертный зал  предполагает создание равных возможностей для доступа граждан к лучшим образцам академического музыкального искусства. 

Среди победителей конкурсного отбора 7 учреждений Башкортостана, расположенных в городах и районах республики. На  техническое оборудование залов для трансляции выступления музыкантов в высоком качестве,   регион получит 4,2 млн. рублей. Создание Виртуального концертного зала, оснащённого современной аудио-, видеотехникой и высокоскоростным интернетом позволит транслировать в высоком качестве музыкальные шедевры, исполняемые на сценах лучших концертных залов России в прямом эфире.

В настоящее время в Республике Башкортостан действует 106 точек доступа, которые располагаются на базе  городских и районных дворцов и домов культуры, модельных  библиотек, сельских многофункциональных клубов, модельных клубов и других учреждений. В рамках федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура» в Башкортостане создано 11 виртуальных концертных залов. Количество трансляций за 2022 и 2023 года составило более 150, количество просмотров за 2022 и 2023 год — более 300 тысяч.
 
Источник: Министерство культуры Республики Башкортостан.
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"Стерлитамакский рабочий"

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